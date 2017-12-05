Ильхам Алиев: В нашей стране ведется работа по приведению инфраструктуры ИКТ в соответствие с современными стандартами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам ХXIII Международной выставки и конференции телекоммуникационных и информационных технологий «BakuTel-2017».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в обращении говорится:

«Уважаемые участники!

Поздравляю вас с началом работы в столице нашей страны городе Баку ХXIII Международной выставки и конференции телекоммуникационных и информационных технологий «BakuTel-2017», желаю каждому из вас успехов в дальнейшей деятельности.

Регулярно организуемая выставка играет роль международной платформы, где представлены последние достижения в области высоких технологий, не только для Азербайджана, но и многих стран мира, а также компаний.

На нынешнем этапе информационно-коммуникационные технологии стали благоприятным средством обеспечения устойчивого развития, усиления интеллектуального потенциала и продвижения бизнеса, превратились в важный фактор повышения прозрачности в обществе. В нашей стране, где данная сфера объявлена приоритетом, а максимальное использование электронных услуг на всех уровнях государственного управления получило широкий размах, системно и последовательно ведется работа, направленная на приведение действующей инфраструктуры ИКТ в соответствие с современными стандартами.

Принятые за минувшие годы соответствующие законы и нормативно-правовые акты, открыв широкие возможности на пути прогресса сферы ИКТ, создали необходимые условия для соблюдения принципов свободного рынка и здоровой конкуренции, использования гражданами и государственными органами ИКТ. В настоящее время большое внимание в нашей республике уделяется формированию «электронного правительства», посредством портала «электронное правительство» реализуется обмен информацией между информационными системами государственных органов, постоянно совершенствуется инфраструктура для использования электронной подписи.

Вывод на орбиту в феврале 2013 года первого телекоммуникационного спутника Азербайджана является одним из наших высочайших технических достижений в период независимости. В настоящее время мы готовимся к выводу на орбиту очередного телекоммуникационного спутника.

Благодаря полному обеспечению перехода на территории нашей стране к цифровому вещанию население сегодня получило возможность непрерывно отслеживать телерадиопередачи в качественном вещании. Увеличились ассортимент и объем услуг в области почты и телекоммуникаций, была модернизирована инфраструктура в целом.

Являясь демонстрацией успехов и передовых технологических новшеств, традиционная выставка «BakuTel» одновременно означает возможность налаживания бизнес-связей и обмена опытом, а также непосредственного ознакомления с нашей страной. Убежден, что предстоящие в рамках выставки и конференции плодотворные встречи, доклады и выступления внесут вклад в успешную реализацию новых инициатив и дальнейшее углубление наших взаимоотношений».

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