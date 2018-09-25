Ильхам Алиев: «Сегодня Азербайджан вносит ценный вклад в развитие современных технологий в мире» - ВИДЕО

26 сентября азербайджанский спутник Azerspace-2 был выведен на орбиту с космодрома Куру, находящегося во Французской Гвиане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по этому случаю.

Глава государства сказал:

«Дорогие соотечественники!

Сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. На орбиту выведен наш спутник Azerspace-2. Хочу сердечно поздравить весь азербайджанский народ по этому случаю. Это - очередная победа нашей страны, очередной успех нашего государства.

За последние пять лет Азербайджан смог вывести на орбиту три спутника. Сегодня Азербайджан является членом мирового космического клуба и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. Вывод спутников на орбиту демонстрирует силу нашего государства, нашу политику. У нас уже три спутника - телекоммуникационный спутник Azerspace-1, спутник наблюдения Azersky и Azerspace-2.

Как вам известно, в этом году отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики. Моим Распоряжением 2018 год был объявлен Годом Азербайджанской Демократической Республики. Одновременно, в следующем месяце мы отметим 27-ю годовщину восстановления независимости. Мы посвящаем вывод на орбиту спутника Azerspace-2 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, государственной независимости Азербайджана.

Спутники имеют огромное значение. В первую очередь, Азербайджан предпринимает еще более важный шаг с точки зрения информационной безопасности. Сегодня азербайджанские телеканалы посредством спутников могут транслировать миру свои передачи. Сегодня Азербайджан полностью устранил зависимость от зарубежных партнеров в области телекоммуникации. Вместе с тем, развитие космической промышленности Азербайджана играет существенную роль в подготовке кадров. Кадры, управляющие спутниками, - азербайджанские специалисты и подавляющее большинство которых - молодежь.

Развитие космической промышленности также углубляет наше международное сотрудничество в этой области. Мы тесно сотрудничаем с ведущими мировыми компаниями, обладающими большим опытом в этой сфере.

У спутников есть и коммерческая сторона. Сегодня Азербайджан экспортирует свою продукцию, и в результате работы спутников в нашу страну поступает валюта. В то же время успехи, достигнутые Азербайджаном в космической промышленности, развивают наш ненефтяной сектор, движет вперед нашу ненефтяную промышленность. Неслучайно, согласно показателям восьми месяцев этого года, ненефтяная промышленность в Азербайджане увеличилась примерно на 11 процентов. Одновременно, посредством спутника наблюдения Azersky мы можем регулярно отслеживать все события, происходящие в любой точке не только нашей страны, но и всего мира. Спутнику Azersky принадлежит особая роль в деле усиления оборонного и военного потенциала Азербайджана. В результате работы данного спутника мы полностью устранили внешнюю зависимость и в этой области, оказывая многим странам спутниковые услуги.

Спутники представляют большое значение для реализации наших инфраструктурных проектов и сохранения действующей инфраструктуры. Развитие сельского хозяйства, контроль за экологической обстановкой, рациональное использование земель – спутнику наблюдения Azersky принадлежит особая роль во всем этом.

Таким образом, дорогие граждане, дорогие друзья, сегодня очередной знаменательный день в жизни нашей страны. За короткое время Азербайджан стал достойным членом мирового космического клуба. Азербайджан успешно выполняет все поставленные задачи. Наш путь – это путь развития, путь прогресса, и сегодня Азербайджан вносит ценный вклад в развитие современных технологий в мире. Вывод на орбиту телекоммуникационного спутника Azerspace-2 - наша очередная историческая победа. Азербайджан и впредь будет идти лишь по пути успехов и побед.

Еще раз сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю каждому из вас здоровья и благополучия».