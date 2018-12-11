11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, отметив, что партнерство Азербайджана с НАТО имеет долгую историю и широкую повестку дня, глава государства вспомнил свой последний визит в июле нынешнего года в штаб-квартиру НАТО и участие в состоявшемся в Брюсселе саммите, сказал, что это оказало позитивное влияние на развитие наших связей. Глава государства подчеркнул, что все его визиты в штаб-квартиру НАТО носили позитивный характер. Президент Ильхам Алиев отметил, что наша страна активно участвует в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, что число азербайджанских военнослужащих увеличено, государствам, принимающим участие в операциях, оказывается необходимая транспортная и логистическая поддержка. Президент Ильхам Алиев также отметил, что Азербайджан оказывает поддержку Афганистану и на двусторонней основе, транспортные проекты, реализуемые по инициативе и с участием нашей страны, открывают новые возможности для Афганистана. Глава государства сказал, что визит высокопоставленной делегации НАТО в нашу страну создает благоприятную возможность для обсуждения важных вопросов повестки дня двустороннего партнерства.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти поблагодарил главу государства за прием, оказанный ему и возглавляемой им делегации, организацию запланированной на 12 декабря в Баку встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Он подчеркнул, что Баку является вполне подходящим местом для проведения встречи в формате НАТО-Россия, отметил значение того, что Азербайджан уже во второй раз становится местом проведения такого мероприятия. Гость сказал, что Азербайджан – надежный и активный партнер НАТО, высоко оценил вклад нашей страны в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, высокопрофессиональную службу азербайджанских военных в Афганистане, а также в штабах НАТО, их участие в учениях НАТО.

Глава государства расценил избрание Азербайджана среди многих стран для обсуждения важных вопросов, касающихся глобальной безопасности, как проявление уважения и доверия к нашей стране, сказал, что это одновременно является показателем ее роли в обеспечении региональной безопасности, развития и стабильности и проводимой ею политики.