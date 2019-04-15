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Игрокам «Ромы» запретили фотографироваться с рэпером Дрейком

15 Апреля, 2019 в 23:19 ~ 1 минута на чтение 597
Игрокам «Ромы» запретили фотографироваться с рэпером Дрейком

Футболистам «Ромы» запретили делать совместные фотографии с канадским рэпером Дрейком, передает «Советский спорт».

Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в твиттере. Считается, что команды, которые поддерживает исполнитель, терпят поражения.

От фото с Дрейком «пострадали» дортмундская «Боруссия» в матче с мюнхенской «Баварией» (0:5), лондонский «Арсенал» (поражение от «Эвертона» — 0:1), «Манчестер Сити» (поражение от «Тоттенхэма» — 0:1) и «Пари Сен-Жермен» (разгром от «Лилля» — 1:5).

Ранее сообщалось, что Дрейк сопровождал Конора Макгрегора на церемонии взвешивания перед боем против Хабиба Нурмагомедова.

Gazeta.ru

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