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Игнасио Эррера: «Я не обязан говорить о том, что говорят в раздевалке «Нефтчи»

Сегодня в 13:36 ~ 2 минуты на чтение 218
Игнасио Эррера: «Я не обязан говорить о том, что говорят в раздевалке «Нефтчи»
Полузащитник «Нефтчи» Игнасио Эррера ответил на вопросы журналистов после матча с «Зиря» (1:1) в матче 17-го тура Топаз Премьер-лиги.

- Вы очень поздно вышли из раздевалки. Что вам сказал тренер после игры?

- Во-первых, хочу сказать, что сказанное в раздевалке остается внутри команды. Поэтому не хочу об этом говорить. И не обязан. Что касается игры, то мы хорошо боролись. Даже забили гол, но потеряли два очка. Будем смотреть вперед.

- В эпизоде с голом голкипер соперника потерял равновесие. Обычно ты редко бьешь по воротам с дальней дистанции…

- Я не видел этого. Подготовился к удару и попробовал пробить. Я люблю делать подачи с флангов, но и пытаюсь приносить пользу команду. Да, я забил гол «Зиря». Наша команда выглядела достойно.

- Ты пришел в «Нефтчи» с Сеговией и Баргасом, которые покинули команду. Что можешь сказать о новых трансферах «Нефтчи»? Чем они отличаются от других игроков?

- Каждый футболист должен адаптироваться к Азербайджану некоторое время. Новая страна, новый футбол… Новички уже 3 недели с нами и работают над собой очень усердно. Это было и со мной, и с Баргасом, и с Сеговией. Жду много от них.

- А что не получилось у предыдущих игроков?

- В «Нефтчи» очень ответственно носить футболку номер 9. В любой команде бывают изменения. Каналеса критиковали через 2-3 игры после прихода, но он впоследствии стал бомбардиром.

Мурад Ахундов

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