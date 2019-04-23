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ИГИЛ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Сегодня в 15:14 ~ 1 минута на чтение 436
ИГИЛ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая группировка ИГИЛ взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.

По последним данным, в результате терактов погиб 321 человек, около 500 человек получили ранения.

ИГИЛ не предоставило никаких доказательств причастности ко взрывам.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом на стрельбу в мечетях Новой Зеландии. Он отмечал, что за теракт несут ответственность две местные исламистские группировки.

Gazeta.Ru

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