ИГИЛ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая группировка ИГИЛ взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которая произошла в воскресенье, 21 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов.

По последним данным, в результате терактов погиб 321 человек, около 500 человек получили ранения.

ИГИЛ не предоставило никаких доказательств причастности ко взрывам.

Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что серия взрывов в церквях и гостиницах стала ответом на стрельбу в мечетях Новой Зеландии. Он отмечал, что за теракт несут ответственность две местные исламистские группировки.

Gazeta.Ru