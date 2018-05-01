Идет капитальный ремонт в южном направлении железной дороги - ФОТО

Продолжается процесс капитального ремонта главных путей по основным направлениям ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как сообщили в отделе по связям с общественностью ЗАО, с 18 марта в рамках проекта «Север-Юг» старогодными материалами типа Р-65 ремонтируется первоначально 40 километров основного пути линии Алят-Османлы-Астара.

ООО «Демирйолсервис», осуществляющий ремонтные работы, уже отремонтировано 4,1 километров путей на одноколейке Ширван-Сортировочная – Ширван и станции Ширван-Главная.

На данный момент идет капремонт 6,7 километров путей на участке Гарагюне - Ширван-Сортировочная.

Последний раз капремонт проводился в 1968 году. В соответствии с перспективными проектами железной дороги, в том числе с учетом прогнозируемой в ближайшем будущем интенсификации движения в этом направлении, проделываемая ныне работа имеет огромное значение.

АЗЕРТАДЖ