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Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Сегодня в 09:37 ~ 1 минута на чтение 877
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.

Компания гарантирует своим клиентам, что они получат обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех смартфонов и планшетов Huawei и Honor, говорится в сообщении Huawei Central.

Новая ОС Hongmeng основана на Linux, ее название уходит корнями в китайскую мифологию. ОС будет использоваться в качестве универсальной операционной системы как кросс-платформенная, включая телефоны и ноутбуки.

Президент США Дональд Трамп ввел в минувшую пятницу режим чрезвычайного положения, чтобы полностью отрезать от американского рынка Huawei. В понедельник стало известно, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.

Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail. Кроме того, китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению американской компании.

Kommersant

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