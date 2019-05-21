Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.

Компания гарантирует своим клиентам, что они получат обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех смартфонов и планшетов Huawei и Honor, говорится в сообщении Huawei Central.

Новая ОС Hongmeng основана на Linux, ее название уходит корнями в китайскую мифологию. ОС будет использоваться в качестве универсальной операционной системы как кросс-платформенная, включая телефоны и ноутбуки.

Президент США Дональд Трамп ввел в минувшую пятницу режим чрезвычайного положения, чтобы полностью отрезать от американского рынка Huawei. В понедельник стало известно, что сотрудничество с китайской корпорацией приостановили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.

Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail. Кроме того, китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению американской компании.

Kommersant