Хорошие новости: Фонд Гейдара Алиева оплатит операцию Ганиры, и она снова сможет ходить – ФОТО

Недавно мы рассказывали читателям об одной сильной девушке Ганире Халиловой, проживающей в Агдаше, которая вследствие неудачно сделанного укола в детском возрасте потеряла способность передвигаться.

Однако она не пала духом, напротив, стала развивать свои сильные стороны, а именно художественный талант, и на сегодняшний день участвует в различных выставках, а также преподает рисование на курсах в родном районе.

В беседе с 1news.az девушка призналась, что ее самая большая мечта – перестать быть обузой для своей семьи. И когда появилась возможность провести операцию в Турции, после которой она сможет если не сразу начать ходить, то хотя бы самостоятельно себя обслуживать, Ганира молилась, чтобы неравнодушные люди помогли ей собрать необходимую сумму. Сумма была немаленькой – 22 тысячи долларов, и в глубине души девушка понимала, что шансы собрать «с миру по нитке» такие средства минимальны, но продолжала надеяться на чудо.

Сегодня она сообщила нам, что чудо свершилось. Фонд Гейдара Алиева взял на себя все расходы, связанные с операцией и последующим лечением Ганиры Халиловой, подарив ей надежду на то, что в скором времени она снова сможет чувствовать землю под ногами и ходить.

Мы, в свою очередь, делимся с вами этой хорошей новостью и благодарим всех, кто не остается равнодушным к нашим призывам о помощи. Надеемся, что подобных случаев, когда люди, долгое время борющиеся с болезнью, видят свет в конце тоннеля, станет больше.

Лейла Мамедова