Хикмет Гаджиев: Международно-правовая ответственность за факт оккупации Нагорного Карабаха возлагается на Армению как сторону конфликта

Единственная цель заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приглашении незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, за стол переговоров состоит в уничтожении переговорного процесса.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте страны.

«Стороной, ответственной за продолжение военной оккупации территорий Азербайджана путем применения силы, является Республика Армения. Международно-правовая ответственность за факт оккупации возлагается на Армению как сторону конфликта. Армения не сможет избежать этой ответственности до тех пор, пока она не выведет свои войска с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями резолюций Совета Безопасности ООН», - отметил он.

По его словам, совершенно безосновательно, что Н.Пашинян обратился к армянскому населению оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана как к «народу Нагорного Карабаха».

«Во всех документах, представленных сопредседателями Минской группы ОБСЕ и ныне являющихся предметом обсуждений, в качестве населения бывшей нагорно-карабахской автономной области Азербайджана определены его армянская и азербайджанская общины. Вместо того, чтобы выступать с противоречивыми заявлениями, мы советуем премьер-министру Армении ознакомиться с документами и тем самым увеличить свою политическую грамотность в связи с разрешением конфликта.

Выступая с подобными провокативными и противоречивыми заявлениями, премьер-министр Армении возлагает на себя основную ответственность за нагнетание напряженности и подрыв переговорного процесса», - сказал Х.Гаджиев.

1news.az