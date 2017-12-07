ХАМАС призвал к новой интифаде

Движение ХАМАС призвало палестинский народ к новой интифаде (восстанию) в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что интифада начнется в пятницу, 8 декабря, сообщает Anadolu.

Хания призвал к прекращению переговоров с Израилем.

«Власти Палестины должны официально объявить о выходе из соглашения Осло. Заявление США по Иерусалиму означает начало нового политического процесса. Мирный процесс безнадежно провален», - сказал Хания.

Глава политбюро также призвал арабских и исламских лидеров бойкотировать власти США. «После решения властей США по Иерусалиму палестинский народ оказался на историческом перепутье. ХАМАС объявляет с завтрашнего дня о начале новой интифады», - сказал лидер палестинского движения.

Хания подчеркнул, что западная и восточная части Иерусалима принадлежат арабам, мусульманам и палестинцам. «Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины. Иерусалим принадлежит палестинцам, также как и Палестина. Мы не признаем законность израильской оккупации», - сказал Хания.

По его словам, необходимо ускорить шаги по достижению национального согласия палестинского народа.

Кроме того, лидер ХАМАС высоко оценил инициативы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал Организацию исламского сотрудничества провести внеочередное заседание в связи с решением президента США.

Ф.Багирова