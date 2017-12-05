Хадисе в голом платье в объятиях Дэвида Ганди на вручении The Fashion Awards 2017 – ФОТО

В Лондоне состоялась церемония вручения ежегодной премии The Fashion Awards 2017, в которой приняли участие ведущие представители модной индустрии, актеры, музыканты и звезды спорта.

Единственной звездой из Турции, приглашенной на данное мероприятие, являющееся одним из главных в сфере мировой моды, стала певица Хадисе, появившаяся на The Fashion Awards 2017 в голом платье, созданном ее сестрой – дизайнером Дерьей Ачигез.

В ходе мероприятия Хадисе познакомилась с британской супермоделью Дэвидом Ганди, снимок с которым выставила в Instagram Stories.

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Ф.В, Г.Р.