1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Хадисе в голом платье в объятиях Дэвида Ганди на вручении The Fashion Awards 2017 – ФОТО

Сегодня в 16:35 ~ 1 минута на чтение 5297
Хадисе в голом платье в объятиях Дэвида Ганди на вручении The Fashion Awards 2017 – ФОТО

В Лондоне состоялась церемония вручения ежегодной премии The Fashion Awards 2017, в которой приняли участие ведущие представители модной индустрии, актеры, музыканты и звезды спорта.

Единственной звездой из Турции, приглашенной на данное мероприятие, являющееся одним из главных в сфере мировой моды, стала певица Хадисе, появившаяся на The Fashion Awards 2017 в голом платье, созданном ее сестрой – дизайнером Дерьей Ачигез.

В ходе мероприятия Хадисе познакомилась с британской супермоделью Дэвидом Ганди, снимок с которым выставила в Instagram Stories.

Читайте по теме:

66-летняя мать Наоми Кэмпбелл затмила звездную дочь на модной премии - ФОТО

Ирина Шейк провела вечер с Конором Макгрегором и Льюисом Хэмильтоном – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

5 297

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net