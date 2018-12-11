Хабиб Нурмагомедов получил приглашение из Азербайджана

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может снова посетить Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Россиянин был отстранен до 10 декабря руководством UFC от боев за потасовку после поединка против ирландца Конора МакГрегора

«Если будет дисквалификация на 9 месяцев, тогда утром зарядка и тренировка. Тренируемся по 3,5 часа, но не больше. Еще будем ездить по всему миру», - сказал Абдулманап Нурмагомедов на презентации автобиографической книги сына в понедельник в Махачкале, пишет ТАСС.

По его словам, у них со спортсменом есть приглашения от шести президентов, на которые они никак не могут ответить своим визитом. «Из предложений есть те же Малайзия или Индонезия, где очень много мусульман, мне и Хабибу хочется посетить эти страны. Наши соседи - в Азербайджан зовут, Туркменбаши приглашает. Лично нас пригласил сам президент Киргизии. Это та страна, где нам выделили хорошую охрану и лучше всего встретили», - добавил Нурмагомедов-старший.

Он также отметил, что Нурмагомедов-младший не должен терять форму. «В любой момент мы должны быть готовы идти в тренировочный лагерь на 100 дней и выступить против любого соперника, кого бы не предложили. Но выбирать, конечно, будем мы. Точно гарантируем, что отклоним варианты, которые нас не устроят», - заключил тренер бойца.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе 7 октября, победив МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка россиянин спровоцировал массовую потасовку в зрительском зале. Оба бойца были отстранены до 10 декабря.

6 декабря стало известно, что Макгрегор попросил отложить рассмотрение его дела, и Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила запрос. В тот же день NSAC удовлетворила запрос юристов Нурмагомедова о переносе рассмотрения дела о драке на турнире UFC 229.

Всего на счету российского бойца 27 побед и ни одного поражения в карьере.

Подготовил Теймур Максутов