Гусейн Алиев: «Быть всегда в тренде - не значит тратить баснословные суммы на гардероб» – ФОТО – ВИДЕО

Гусейн Алиев является создателем и креативным директором двух полюбившихся жителям Баку и гостям азербайджанской столицы брендов аксессуаров Pink Accessories и HE Accessories.

После окончания школы Гусейн поступил на факультет востоковедения Бакинского государственного университета. В 2009 году он запустил бренд Pink Accessories, который моментально стал востребован у женщин совершенно разных возрастов – от 16 до 50 лет и старше. «Человек без аксессуара, как лошадь без подковы», - рассказывает Г.Алиев. Предметы из новой коллекции Pink Accessories вы можете увидеть на снимках ниже.

Pink Accessories - https://www.instagram.com/pink_accessories_baku

На протяжении многих лет Гусейн Алиев сам не раз сталкивался с проблемой выбора аксессуаров, так как не мог найти нужный браслет, запонки или очки. Сначала он стал придумывать дизайны браслетов и цепочек, которые носил сам, но со временем многие в его окружении стали интересоваться у него тем, где он их приобретает. В 2012 году он запускает первый в Азербайджане бренд мужских аксессуаров HE Accessories, а совсем недавно также была запущена линия для мальчиков HE Accessories Kids. Подчеркнем, что сегодня насчитывается 12 магазинов женских и мужских аксессуаров.

«Будучи в постоянных поисках приключений, выбираю оранжевый цвет», - рассказывает о новой коллекции HE Accessories ее создатель и креативный директор.

HE Accessories - https://www.instagram.com/he_accessories

Г.Алиев черпает свое вдохновение в путешествиях – на данный момент он побывал в 49 странах, яркие впечатления о каждой из которых влияют на процесс создания его коллекций. Это и карнавал в Рио-де-Жанейро, и Акрополь в Афинах, и небоскреб в Гонконге, и пляж в Майами, и пирамида Хеопса в Египте и т.д.

Помимо путешествий он не мыслит жизни без ночной жизни и вечеринок, как в родном Баку, так и за рубежом. Во время визитов за границу, в особенности если он посещает так горячо любимую им Ибицу, он способен тусоваться в режиме нон-стоп каждый день. Именно в Ushuaia Ibiza Beach Hotel и проходили, по его словам, лучшие вечеринки, на которых он когда-либо присутствовал и активно делился впечатлениями на своей странице в Instagram - @husse_inn.

«Секрет удачной вечеринки заключается в правильной музыке и верно подобранной публике», - отмечает Г.Алиев, рассказывая, что в планах у него значится посещение фестивалей Tomorrowland и Burning Man.

Он одинаково творчески подходит как к своей работе, так и к проведению вечеринок. Гусейн тщательно готовится к вечеринкам, придумывая все мелочи, начиная от костюмов участников и заканчивая роскошными декорациями и закусками, выполненными в едином стиле.

Семья также имеет большое значение для Гусейна, поэтому в перерывах между посещениями ночных клубов он часто организовывает home parties c участием членов семьи и близких друзей. Как произошло совсем недавно, когда, переживая кризис идей перед созданием новой коллекции для своего бренда HE Accessories, он решил собрать самых близких людей для того, чтобы получить заряд вдохновения и хорошего настроения, который бы настроил его на рабочий лад.

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