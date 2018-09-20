Гурбан Гурбанов: «Преимущество на стороне «Спортинга», но футболисты сделают все возможное»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии первого матча группового этапа Лиги Европы против «Спортинга» поделился ожиданиями от матча.

«Мы выходим на первую игру, - приводит 1news.az слова Гурбана Гурбанова, - Нам предстоит играть против команды, обладающей большим опытом. У нас есть проблемы, но мы неплохо готовы к игре. Хорошо знаем соперника. Думаю, для каждого из нас матч получится интересным. Преимущество на стороне «Спортинга». Они играют на своем поле. Дома они очень агрессивны, и любят быть в атаке. Понимаем, что нам будет тяжело. Мы хорошо изучили соперника, и думаю, футболисты сделают на поле все возможное.

Я уже 10 лет в команде. И до сегодняшнего дня старался быть ответственным. Надо осознавать, что означает название Карабах, и что происходило в этом регионе. Участие в таких турнирах – большой шаг в плане узнаваемости страны. И клуб должен стараться всегда выступать стабильно. Я рад, что в этой команде. Мы стараемся воспользоваться возможностью показать миру, что это название принадлежит Азербайджану. Мы были в нескольких странах. После этого там узнали, что Карабах – это регион Азербайджана», - сказал он.

Теймур Максутов