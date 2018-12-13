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Гурбан Гурбанов: «Мы выйдем на поле, чтобы показать красивую игру»

Сегодня в 09:48 ~ 1 минута на чтение 412
Гурбан Гурбанов: «Мы выйдем на поле, чтобы показать красивую игру»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии матча последнего тура группового этапа Лиги Европы против «Арсенала», поделился своим мнением об игре. 

«Это наша последняя игра на групповом этапе, - приводит 1news.az слова наставника агдамцев, - И наш соперник - один из сильнейших клубов Англии. Всем известна сила «Арсенала». В этом сезоне они показывают очень хорошие результаты, и являются грандом английского футбола. Мы выйдем на поле, чтобы показать красивую игру. Постараемся проявить себя с лучшей стороны».

Теймур Максутов

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