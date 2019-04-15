Губернатор армянского Лори премировал сам себя за «добросовестную работу» - СМИ

Лорийская область Армении на втором месте по уровню бедности и безработицы, однако губернатор области продолжает награждать сам себя. Как сообщают армянские СМИ, об этом пишет пользователь Facebook Смбат Ханвелян.

«Непонятно за какую «титаническую» работу губернатор наградил себя еще на 500 тысяч драм. Понятно, что человек строит новую и дорогостоящую клинику, должен наскрести где-то, в данном случае - из карманов налогоплательщиков», - подчеркивает он.

Как отмечают местные СМИ, губернатор Лори Андрей Гукасян 12 апреля собственным распоряжением за номером 132 вновь выписал премии себе и руководящему составу администрации области.

Согласно распоряжению «за добросовестное выполнение специальных поручений и рабочих обязанностей в первом квартале 2019 года» премии выписаны губернатору, его советникам, помощникам, заместителю главного секретаря, начальникам управлений и сотрудникам отдела аудита.

А.С., Э.Т.