Гостаможня: экспорт из Азербайджана в 1,6 раза превысил импорт в страну

Согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана за 11 месяцев 2017 года, внешнеторговый оборот страны составил $20 млрд 291 млн 683,43 тыс., причем на экспорт пришлось $12 млрд 500 млн 979,9 тыс., на импорт - $7 млрд 790 млн 703,53 тыс.

Как следует из данных с сайта ГТК, положительное сальдо во внешней торговле составило $4 млрд 710 млн 276,37 тыс., что в 7,8 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Примечательно, что объем импорта к 2016 году почти не изменился, а объем экспорта за январь-ноябрь 2017 года вырос в полтора раза.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (77,09%), нефтепродукты (2,33%), природный газ (9,25%), электроэнергию (0,33%), плодоовощную продукцию (3,62%), чай (0,07%), масла растительного и животного происхождения (0,13%), сахар (0,31%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,16%), химическую продукцию (0,58%), пластмассы и изделия из них (0,7%), хлопок (0,23%), хлопковое волокно (0,12%), черные металлы и изделия из них (0,59%), алюминий и изделия из него (0,87%), прочее (3,62%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 16,12%, табак и табачную продукцию – 1,82%, цемент – 0,08%, фармацевтическую продукцию – 2,93%, пластмассы и изделия из них – 3,59%, дрова и древесную продукцию – 2,48%, черные металлы и изделия из них – 9,4%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,44%, транспортные средства и запчасти – 12,39%, мебель – 0,98%, прочее – 28,77%.

За январь-ноябрь 2017 года Азербайджан осуществлял торговые операции со 183 странами.

Лада Евграшина, Г.Р.