Госдума РФ приняла закон о «суверенном рунете»

Государственная дума России приняла в третьем, заключительном чтении закон о «суверенном рунете», в соответствии с которым будет создана инфраструктура, «обеспечивающая работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам.

За принятие документа проголосовали 307 депутатов, 68 — против.

Совет федерации рассмотрит закон 22 апреля, сообщил один из авторов документа, глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Предполагается, что документ вступит в силу уже в ноябре нынешнего года. Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор. Также, согласно закону, с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования. На реализацию проекта понадобится не менее 30 млрд руб.

kommersant.ru