Госдеп заявил о присутствии «Хезболла» в Азербайджане

«Представители военизированной ливанской организации и политической партии «Хезболла» присутствуют в ряде государств, их сфера влияния не ограничивается Ближним Востоком. Представители сети были выявлены, например, в Азербайджане».

Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс, передает РИА Новости.

«Сеть «Хезболла» не ограничивается Ближним Востоком... Активность «Хезболла» в прошедшие годы была выявлена в таких странах, как Азербайджан, Болгария, Кипр, Нигерия, Панама, Перу и Таиланд», - сказал он.

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков считает, что заявление Госдепа было сделано исходя из географических и религиозных факторов.

«Хезболла» - террористическая организация, тесно связанная с Ираном. С учетом того, что и в Азербайджане, и в Иране есть шииты, а «Хезболла» - шиитская организация, а также того, что в Азербайджан приезжает очень много граждан Ирана и, наоборот, из Азербайджана многие едут в Иран, они могут быть там вовлечены в эту организацию. Хотя это просто предположение», - сказал 1news.az Расим Мусабеков.

Он отметил, что не стал бы исключать того, что в Азербайджане у этой организации есть тайные ячейки и представители.

«Как известно, наши правоохранительные органы, в частности Служба госбезопасности, очень активно работают в направлении предотвращения деятельности подобных групп в стране», - заключил он.

А.С., Э.Т.