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Госдеп подтвердил планы открыть посольство США в Иерусалиме в мае

23 Февраля, 2018 в 23:54 ~ 1 минута на чтение 238
Госдеп подтвердил планы открыть посольство США в Иерусалиме в мае

Госдепартамент США подтвердил в пятницу планы американской администрации открыть новое посольство США в Иерусалиме в мае.

«В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет совпадать с 70-летием Израиля», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац заявил о планах США перенести свое посольство в Иерусалим в 70-ю годовщину образования еврейского государства, которая приходится на 14 мая 2018 года.

О намерении перенести американское посольство из Тель-Авива Трамп объявил в декабре прошлого года одновременно с признанием Иерусалима столицей Израиля.

РИА Новости

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