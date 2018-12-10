«Горе-шахматист»: В Баку водитель припарковался на «шахматной площадке» в реконструированном дворе – ФОТО

Многие дворы в Баку в последнее время реконструируются, становятся чище и краше, и этот процесс охватывает все больше уголков столицы.

Как сообщает 1news.az, одной из «традиций» реконструкции является создание во дворах специальных больших шахматных площадок, где можно играть в эту интеллектуальную игру большими, полуметровыми, фигурами.

Но, увы, порой и это начинание умудряются испортить. Один из читателей 1news.az прислал нам фотографии, сделанные в реконструированном дворе в поселке Бадамдар. На них видно, как водитель автомобиля марки Mercedes (госномер 10-RN-756) вольготно припарковался прямо на площадке для игры в шахматы, не только мешая игрокам играть, но и повреждая саму площадку.

Этот факт неуважения и небрежного отношения к реконструированному двору вызывает лишь сожаление, и мы уверены, что соответствующие структуры примут меры в отношении этого водителя.

Тимур Рзаев, Э.Т.