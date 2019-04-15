Главы МИД Азербайджана, Армении и России выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Москве

Министры иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию выступили с совместным заявлением.

В заявлении, текст которого размещен на официальном сайте МИД России, говорится:

«15 апреля в Москве по инициативе российской стороны состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении – С.В.Лаврова, Э.М.Мамедъярова, З.Г.Мнацаканяна. К ней присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (И.В.Попов от России, Э.Шефер от США, С.Висконти от Франции) и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху А.Каспржик.

В развитие договоренностей, достигнутых Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном на саммите в Вене 29 марта с.г., участники встречи обсудили ситуацию на границе и линии соприкосновения, а также перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам урегулирования.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. Отмечена заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ. Они также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ.

Министр иностранных дел Российской Федерации и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о приверженности посреднической миссии, направленной на достижение в регионе устойчивого мира. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем».

1news.az