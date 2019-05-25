Главе МИД Армении после тяжелого разговора с Лавровым пришлось вызывать скорую

Министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну пришлось вызывать скорую из-за плохого самочувствия, пишет армянская газета «168 жам».

Мнацаканян почувствовал себя нехорошо на прошлой неделе на работе, сотрудники МИД вынуждены были вызвать скорую помощь.

Прибывшие в министерство врачи оказали необходимую помощь, оказалось, что у министра резко повысилось артериальное давление.

«Как утверждают наши источники в МИД, до этого Зограб Мнацаканян по своей инициативе провел довольно тяжелый телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Другие детали содержания телефонного разговора в данный момент неизвестны, однако очевидно, что разговор не прошел в желательном для министра русле», - пишет газета.

А.А.