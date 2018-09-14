Глава СНБ Армении меняет место жительства из соображений безопасности

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ближайшее время переедет на одну из правительственных дач, где на этот момент из представителей новых властей живет лишь премьер-министр со своей семьей.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Ванецян на собственные средства долгое время ремонтирует свою дачу. Хотя последние события несколько ускорили этот процесс, поскольку СНБ располагает фактами, согласно которым в отношении лиц, осуществляющих уголовное преследование, готовится некий заговор.

По новому закону любому высокопоставленному чиновнику по решению премьер-министра на территории правительственных дач может быть предоставлен особняк. А Никол Пашинян, по всей вероятности, исходя из соображений безопасности, забирает директора СНБ к себе. Кстати, за всю историю независимой Армении главы СНБ никогда не проживали на правительственных дачах», - отмечает издание.

А.А., Э.Т.