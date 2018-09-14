1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Глава СНБ Армении меняет место жительства из соображений безопасности

Сегодня в 12:52 ~ 1 минута на чтение 383
Глава СНБ Армении меняет место жительства из соображений безопасности

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ближайшее время переедет на одну из правительственных дач, где на этот момент из представителей новых властей живет лишь премьер-министр со своей семьей.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Ванецян на собственные средства долгое время ремонтирует свою дачу. Хотя последние события несколько ускорили этот процесс, поскольку СНБ располагает фактами, согласно которым в отношении лиц, осуществляющих уголовное преследование, готовится некий заговор.

По новому закону любому высокопоставленному чиновнику по решению премьер-министра на территории правительственных дач может быть предоставлен особняк. А Никол Пашинян, по всей вероятности, исходя из соображений безопасности, забирает директора СНБ к себе. Кстати, за всю историю независимой Армении главы СНБ никогда не проживали на правительственных дачах», - отмечает издание.

А.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

383

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net