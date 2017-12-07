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Глава МИД РФ: Россия продолжит содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 435
Глава МИД РФ: Россия продолжит содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Россия, в том числе как сопредседатель Минской группы  ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, будет и далее помогать сторонам в поиске взаимовыгодных развязок. 

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене, передает Report.az.

По его словам, эти развязки должны соответствовать принципам, неоднократно одобрявшимся президентами России, США и Франции. 

Дипломат отметил, что содействие урегулированию конфликтов является важным направлением деятельности ОБСЕ. 

Он также выразил убеждение в необходимости активизации деятельности ОБСЕ в вопросе борьбы с терроризмом, а также надежду на то, что ОБСЕ сможет внести вклад в снижение напряженности на пространстве организации, в том числе и политической. 

В заседании ОБСЕ принимают участие более 40 глав МИД, включая главу внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

А.А.

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