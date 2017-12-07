Глава МИД РФ: Россия продолжит содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Россия, в том числе как сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, будет и далее помогать сторонам в поиске взаимовыгодных развязок.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Вене, передает Report.az.

По его словам, эти развязки должны соответствовать принципам, неоднократно одобрявшимся президентами России, США и Франции.

Дипломат отметил, что содействие урегулированию конфликтов является важным направлением деятельности ОБСЕ.

Он также выразил убеждение в необходимости активизации деятельности ОБСЕ в вопросе борьбы с терроризмом, а также надежду на то, что ОБСЕ сможет внести вклад в снижение напряженности на пространстве организации, в том числе и политической.

В заседании ОБСЕ принимают участие более 40 глав МИД, включая главу внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

А.А.