Глава МИД Ирана пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкций

"Если США предпримут безумные меры и попытаются помешать нам делать это, им нужно быть готовыми к последствиям", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что президент США Дональд Трамп ошибается, раз считает, что политика максимального давления "поставит Иран на колени".

"В наших национальных интересах держать Персидский залив открытым, держать открытым Ормузский пролив. Мы делали это в прошлом, мы продолжим делать это в будущем. Но США должны знать, что если они войдут в Ормузский пролив, они должны говорить с теми, кто защищает его. А это Корпус стражей исламской революции", - отметил Зариф.

РИА Новости