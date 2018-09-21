Глава МИД Азербайджана выступит на 73-й сессии Генассамблеи ООН – ВИДЕО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл в пятницу с рабочим визитом в Нью-Йорк.

Как сообщили в пресс-службе МИД, цель визита – участие в общих прениях 73-й сессии Генассамблеи ООН, открывшейся 18 сентября.

Предусмотрено выступление Эльмара Мамедъярова, а также участие в заседаниях, посвященных различным вопросам повестки дня текущей сессии. Запланированы и встречи на двусторонней основе.

Как сообщалось ранее, ожидается, в частности, и встреча Эльмара Мамедъярова с министром иностранных дел Армении Заграбом Мнацаканяном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Точная дата встречи не оглашалась.

Ежегодные общие прения начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября. По традиции, их открывает Бразилия, а за ней выступают США как страна, на территории которой располагается штаб-квартира ООН.

Как ранее сообщал Центр новостей ООН, в первый день прений, во вторник, после президента Дональда Трампа к делегатам Генеральной Ассамблеи обратятся также президенты Турции, Мексики, Франции, Ирана и Кыргызстана.

73-я сессия Генассамблеи ООН пройдет под председательством министра иностранных дел Эквадора Марии Фернанде Эспиносы, которая пообещала, что предстоящий год будет интенсивным и плодотворным.

Она планирует уделять приоритетное внимание вопросам миграции, защиты окружающей среды, правам инвалидов, гендерному равенству и продвижению устойчивого развития. Также будет уделено внимание укреплению многостороннего сотрудничества и оживлению работы ООН.

Согласно предварительной повестке дня 73-й сессии, в перечне вопросов по теме поддержания международного мира и безопасности есть также и пункт «Положение на оккупированных территориях Азербайджана».

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Елена Остапенко, Э.Т.