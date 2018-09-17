Глава МИД Армении совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита он провел встречу с главой сепаратистского режима Бако Саакяном и ряд других встреч.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А., Э.Т.