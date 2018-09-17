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Глава МИД Армении совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана

Сегодня в 15:49 ~ 1 минута на чтение 304
Глава МИД Армении совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе визита он провел встречу с главой сепаратистского режима Бако Саакяном и ряд других встреч.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А., Э.Т.

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