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Глава Госкомитета о подготовке генплана Баку и 6 других городов республики

Сегодня в 18:44 ~ 1 минута на чтение 511
Глава Госкомитета о подготовке генплана Баку и 6 других городов республики

За последние годы Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подготовил генеральный план ряда городов республики.

Как сообщает 1news.az об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев.

В ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку он отметил, что в этом году планируется начать подготовку генплана еще 6 городов - Сабирабада, Саатлы, Кюрдамира, Шабрана, Тертера и Дашкесана.

Он также отметил особую важность подготовки генплана Баку.

«Для подготовки генплана столицы комитет привлек авторитетную международную организацию», - сказал он.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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