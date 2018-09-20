Глава Госкомитета о подготовке генплана Баку и 6 других городов республики

За последние годы Государственный комитет по градостроительству и архитектуре подготовил генеральный план ряда городов республики.

Как сообщает 1news.az об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев.

В ходе своего выступления на седьмом Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку он отметил, что в этом году планируется начать подготовку генплана еще 6 городов - Сабирабада, Саатлы, Кюрдамира, Шабрана, Тертера и Дашкесана.

Он также отметил особую важность подготовки генплана Баку.

«Для подготовки генплана столицы комитет привлек авторитетную международную организацию», - сказал он.

Напомним, что в Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018). Форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Э.Т.