Гейдар Алиев: Мгновения большой жизни - ФОТОКОМПОЗИЦИЯ

Проходит 14 лет с того дня, когда великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев ушел из жизни. За эти годы в нашей жизни многое изменилось.

Азербайджан не тот, что 14 лет назад. Его облик с каждым годом украшается новыми орнаментами: благоустраиваются наши города и села, возводятся величественные здания, строятся фабрики и заводы, прокладываются новые дороги, разбиваются скверы и парки. Сегодня Азербайджан является инициатором и участником глобальных проектов: трубопроводы TANAP и TAP, по которым азербайджанский газ будет поставляться в Европу, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг… Все, что некогда считалось мечтой, превращается в реальность: голос Азербайджана все громче раздается с престижных международных трибун, наш флаг развевается на еще более высоких вершинах.

Годы изменили многое. Не меняется только любовь: речь идет о неисчерпаемой любви к Гейдару Алиеву, бесконечном уважении и почтении народа к памяти своего великого сына. Гейдара Алиева нет с нами, но его идеи живут и озаряют наш путь в будущее. Всенародная любовь к великому лидеру особенно проявляется 12 декабря и 10 мая. В день кончины и день рождения Гейдара Алиева люди бесконечным потоком приходят в Аллею почетного захоронения, где он покоится. Десятки тысяч человек с уважением и почтением чтят память великого лидера.

Новейшая история Азербайджана связана с именем Гейдара Алиева. Возрождение и пробуждение национального сознания началось с его приходом к власти. Именно благодаря ему наша независимость приняла вечный и необратимый характер. Азербайджан уверенно вышел на международную арену, снискал большой авторитет, и все это благодаря его заслугам. Если выразить одним предложением, то мы в долгу перед Гейдаром Алиевым за сегодняшний Азербайджан.

Если взглянуть в более глобальном масштабе, то Гейдар Алиев является одной из уникальных личностей, государственных деятелей, еще при жизни ставших легендой, покоривших политический олимп. Мы являемся живыми свидетелями того, с каким восхищением и почтением говорят о нем известные личности мира. Гейдар Алиев характеризуется как патриарх политического мира, несгибаемая личность, обладающая способностью воздействовать на ход истории железной волей. Путь этого великого человека, родившегося в Нахчыване в простой семье, к политическому олимпу, прошел через тернии, сложные испытания, непрекращающуюся борьбу. Жизнь Гейдара Алиева служит ярким примером несгибаемости человеческой воли, стремления к победе. Пройденный им большой жизненный путь не вмещается в понятия времени и пространства. Об этом много писалось и говорилось. Поэтому хотелось бы обратить внимание на фотоснимки, отражающие отдельные моменты, исторические мгновения жизни, подаренной Гейдаром Алиевым своему народу.

С многочисленных фото, хранящихся в архиве АЗЕРТАДЖ, смотрит светлый, иногда улыбающийся, а порой беспокойный и задумчивый человек. Мы видим Гейдара Алиева в кругу семьи, на работе, различных мероприятиях, среди людей. Эти исторические фото уносят нас в прошлое, возвращают в те дни. Это очень трогательно, уводит нас в воспоминания.

Верный супруг, заботливый отец, добрый дедушка

Еще с молодых лет Гейдар Алиев занимал высокие посты, не зная отдыха, нес на плечах груз большой страны. Старшее поколение, наверное, помнит: свет его кабинета в Президентском аппарате порой горел до полуночи. Невероятно: когда же он уделял время семье при такой работе? Об этом свидетельствуют фотоснимки: мы видим Гейдара Алиева в кругу семьи, в окружении детей и внуков. Эти исторические фото свидетельствуют о том, что Гейдар Алиев был верным супругом, заботливым отцом, добрым дедушкой. В глазах сына и дочери он был лучшим в мире отцом, в глазах внуков – лучшим дедушкой. Внучка Лейла в своем стихотворении «Элегия» сравнивает дедушку с высокой вершиной. Может быть, ни один поэт не смог бы так искренне выразить скорбь в связи с потерей дорогого человека:

Ты был самым лучшим на свете,

Память вечно я буду хранить,

Буду ждать без конца нашей встречи,

Буду верить и буду любить.

Автор возрождения Азербайджана и яркий маяк нашего будущего

До назначения Гейдара Алиева руководителем республики, Азербайджан считался одним из отсталых, отдаленных уголков бывшего СССР. Избрание Гейдара Алиева на июльском пленуме 1969 года первым секретарём ЦК КП Азербайджана в корне изменило ритм жизни: в стране начались невиданные до сих пор оживление и развитие, строительно-созидательные работы. В Баку были построены уникальные для того периода предприятия – заводы бытовых кондиционеров, глубоководных морских оснований, и сегодня украшающие нашу столицу общественные здания – Дворец «Гюлистан», нынешний Дворец Гейдара Алиева, такие гигантские жилые массивы как Новый Ахмедли, Гюнешли. В несколько раз увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, в частности хлопка, винограда, овощей. В результате этого улучшилось также благосостояние населения.

Эти годы справедливо характеризуются как период возрождения Азербайджана. Он не только автор возрождения Азербайджана, но и яркий маяк нашего будущего.

Гейдар Алиев заложил основу традиции, которая продолжается и сегодня. Он совершал регулярные поездки в регионы, встречался с людьми, лично интересовался их проблемами и заботами. Его встречи с учёными, писателями, деятелями культуры стали традицией.

Нижеследующие фотоснимки словно оживляют эти мгновения, мысленно возвращают нас в те годы.

Немеркнущая звезда политического небосклона

Гейдар Алиев, блиставший на политической арене как звезда, был избран членом Политбюро. Затем был назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР. Старшее поколение хорошо помнит, как эти события с большой радостью были встречены в Азербайджане. То, что азербайджанец занял высокий пост во властной иерархии такого гигантского государства как СССР, было событием, вызывающим чувство гордости. Восхождение Гейдара Алиева на вершину политического олимпа, могло сработать в пользу Азербайджана: он непременно помогал бы Родине. И люди не ошиблись. Используя свой растущий авторитет и открывшиеся должностные возможности, Гейдар Алиев добился выделения из союзного бюджета Азербайджану как можно больше средств, реализации в Баку ряда проектов союзного масштаба.

Грандиозная работа, проводимая им в союзном масштабе, врожденные организаторские способности постепенно умножали его авторитет. Объективные политики считали, что Гейдар Алиев – самый лучший кандидат на пост генерального секретаря.

Затем произошли известные события. После прихода к политической власти Михаила Горбачёва отношение к Гейдару Алиеву изменилось, появились чувства зависти и ревности. Из-за серьёзных разногласий с руководством страны, он подал в отставку. Тогда же для Азербайджана начались черные дни. И тогда, и сейчас многие уверены, что если бы в то время Гейдар Алиев находился у власти, то ни карабахских событий, ни трагедии 20 Января не произошло.

Великий лидер, который не мог оставаться равнодушным, когда его Родины переживала тяжелые дни, в начале 1990-х годов возвратился в Азербайджан. В связи с тем, что политическое руководство страны преградило ему дорогу в Баку, он поехал в Нахчыван, где родился и вырос. Сделанные тогда фотоснимки запечатлели, с какой радостью встречают его люди, а также некоторые моменты нахчыванского периода его жизни.

Гейдар Алиев оправдал надежды людей: защитил автономную республику от армянской агрессии, политических катаклизмов. Наш трехцветный флаг спустя 70 лет впервые был поднят именно в Нахчыване. 25 лет назад здесь был заложен фундамент партии «Ени Азербайджан», ставшей партией прошлого, настоящего и будущего. Судьбоносные решения, принятые в период руководства им автономной республикой, предпринятые шаги сыграли решающую роль в последующей судьбе Азербайджана.

Личный авторитет этой гениальной личности впоследствии, в период его руководства независимым Азербайджаном, обусловил уверенный выход страны на международную арену. Его многочисленные встречи с мировыми лидерами обеспечили успехи внешней политики. Его повсюду встречали с уважением, почестями, прислушивались к его словам. Это можно также увидеть из фотографий, снятых во время этих встреч.

Гейдар Алиев превратил легенды в реальность

Первые годы восстановления государственной независимости проходили чрезвычайно сложно. Возникшие в стране хаос и анархия, интриги власти, наконец, угроза гражданской войны толкали Азербайджан в бездну. В 1993 году политический и экономический кризис достиг кульминационной точки. В создавшейся крайне трудной и тяжелой ситуации взгляд народа был устремлен в сторону Нахчывана, к Гейдару Алиеву. Все были едины во мнении, что страну от катастрофы может спасти только этот мудрый человек.

Азербайджанский народ, в частности интеллигенция, настоятельно звали его вернуться в Баку, просили возглавить страну. Гейдар Алиев вернулся: взял на себя ответственность и спасительную миссию. Этой гениальной личности удалось в целости и сохранности вывести Азербайджан из сложных испытаний, политических бурь в спокойную гавань. Он предотвратил сепаратизм, попытки государственного переворота, избавил страну от угрозы расчленения, утраты независимости.

В то время Экономика страны переживала глубокий кризис. Возрождение промышленности, сельского хозяйства требовало долгого времени, поэтому необходимо было найти нестандартные варианты решения. Как мудрый политик и государственный деятель, Гейдар Алиев знал, что вывести страну из сложного положения, глубокого социально-экономического кризиса можно лишь с помощью нефтяных доходов. Нефть же залегала на дне моря, у Азербайджана не хватило бы сил добывать ее. В период, когда общественно-политическая стабильность в стране еще недостаточно прочна, иностранные компании опасались вкладывать инвестиции в азербайджанскую нефть. Гейдару Алиеву удалось убедить такие гигантские компании как «Амоко», BP, «Юнокал», ЛУКойл, «Статойл», «Эксон», «Иточу». В основе этой уверенности, естественно, лежало, в первую очередь, доверие к личности Гейдара Алиева. Подписанный в 1994 году «Контракт века» явился отправной точкой развития и дальнейших успехов Азербайджана. Наверное, Многие, наверное, помнят, какое большое чувство радости испытал великий лидер от первой нефти, добытой в рамках этого контракта: его глаза смеются, зачерпнув рукой нефть, он проводит ею по лицу, и этот незабываемый момент запечатлели фотообъективы.

Затем были проложены нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, именуемый легендой трех морей, и следом за ним газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Второй период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном был не только богат этим и другими судьбоносными событиями, но и характерен сохранением и развитием национально-духовных ценностей. Одновременно с коренными изменениями в социально-экономической политике, великий лидер прилагал непрерывные усилия по созданию регулярной армии. Его поездки во фронтовую зону, встречи с солдатами на передовой линии очень вдохновляли, способствовали предотвращению вражеских атак.

Фотоснимки еще раз возвращают нас в те исторические дни, оживляют отдельные моменты титанической деятельности этой гениальной личности.

Гейдар Алиев: Я верю Ильхаму Алиеву как самому себе

Еще одной исключительной заслугой этой гениальной личности перед своим народом является воспитание такого сына, как Ильхам Алиев, и то, что он оставил после себя достойного преемника. Великий лидер в последние дни своей жизни в обращении к народу писал: Я верю в Ильхама Алиева как самому себе. С уверенностью заявлял, что Ильхам Алиев поведет Азербайджан в более светлое будущее.

Время подтверждает, что великий лидер не ошибся. Президент Ильхам Алиев, являющийся новым лидером нового века, умело руководит Азербайджаном, своей прагматичной и мудрой политикой ведет нашу страну вперед. Народ, который видит, что руль государства находится в надежных руках, постоянно поддерживает своего Президента и уверенно идет за ним. Единство народа и власти ведет Азербайджан к новым победам.

Гейдар Алиев такая вершина…

Высокие вершины более четко видны издалека. С годами мы еще глубже осознаем величие личности Гейдара Алиева. Любовь и уважение народа к своему гениальному сыну не исчерпываются, наоборот, с годами растет. Наглядным свидетельством этого является нескончаемый поток людей в Аллею почетного захоронения ежегодно 12 декабря и 10 мая. Люди проходят перед памятником великого лидера, склоняют головы перед его памятью. Эти моменты также увековечиваются на фотографиях. Глядя на них убеждаешься, что любовь народа к Гейдару Алиеву бесконечна…