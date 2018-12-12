Гейдар Алиев: лидер, который стал национальной легендой - ВИДЕО

12 декабря 2018 года отмечается 15-я годовщина со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Есть лидеры, которые входят в историю и остаются в ней. А есть лидеры, которые создают национальную историю. Гейдар Алиев стал именно тем лидером, который создал современную историю Азербайджана. История помнит его как настоящую легенду своего времени, сильного главу государства, самоотверженного человека и уникальную фигуру, способную взять на себя трудную историческую задачу государственного строительства.

Об этом рассуждает профессор МГИМО Владимир Сухой - специально для «Москва-Баку».

35-летняя история Азербайджана, охватывающая период с конца 1960-х по начало XXI века, напрямую связана с именем Гейдара Алиева. Его политическое чутье и поистине бесценные человеческие качества позволили молодому государству встать на ноги и успешно войти в XXI век как независимая страна. За годы руководства республикой он взял на себя ответственность за Азербайджан, объединил вокруг себя единомышленников и вместе с ними, преодолевая тяжелые и серьезные препятствия, создал сильное независимое государство, которое теперь называется современным Азербайджаном.

14 июля 1969 года Гейдар Алиев стал руководителем советского Азербайджана - он был назначен первым секретарем ЦК компартии республики. «Модернизация» - самое точное слово для описания его тогдашней деятельности. Став главой республики, он запустил процесс глубоких преобразований в Азербайджане, который до этого времени долгое время считался провинциальной сырьевой окраиной Советского Союза. Гейдар Алиев полностью обновил и модернизировал нефтяную и нефтеперерабатывающую промышленность, стал инициатором строительства ряда заводов, современной гидроэлектростанции, текстильной фабрики, наладил высокотехнологичное производство глинозема. Можно долго перечислять промышленные новостройки Азербайджана тех лет: завод электрических приборов «Улдуз», завод Бакинских бытовых кондиционеров, Бакинский завод шампанских вин, Бакинский завод глубоководных оснований, завод «Электротерм», заводы роботосчетных машин, Сумгаитский завод компрессоров, Гянджинские заводы «Биллур», «Озон» и «Алунит», Ленкоранский консервный завод... Причем, новые предприятия строились во всех регионах республики.

Азербайджан при нем за короткое время преодолел имеющееся отставание и добился больших успехов в экономике, стал выходить на передовые рубежи во всесоюзном масштабе. За эти годы промышленный потенциал Азербайджана увеличился более чем вдвое. Неузнаваемо изменился облик его городов и сел. Из 15 союзных республик только Россия и Азербайджан обходились без субвенций из бюджета СССР. Гейдар Алиев сам был организованным человеком и от окружающих в работе требовал четкости, слаженности, результативности и плодотворности.

Гейдар Алиев никогда не отдавал предпочтение кабинетной работе. Он бывал повсюду, чтобы самому непосредственно знать, что происходит в цехах нефтеперерабатывающих заводов, в лабораториях, в портах, на стройках. По воспоминаниям самого Гейдара Алиева, это были лучшие годы его жизни: «Порой, даже окончив работу, я не уходил домой, размышлял, строил новые планы по улучшению положения нашей республики. Думал о том, как, используя возможности, предоставленные моей должностью, совершить полезные дела для моего народа».

В 1982 году Гейдар Алиев был назначен первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. Впервые представитель Азербайджана стал одним из руководителей Советского Союза. Сложно перечислить все сделанное Гейдаром Алиевым во время работы в Москве. Но, наверное, одним из самых дорогих его сердцу дел было строительство Байкало-Амурской магистрали. Азербайджанцы тогда трудились практически на всех объектах БАМа. Азербайджанские строители возводили поселки, вокзальные комплексы. Так, поселок Ангоя появился благодаря непосредственному участию Алиева. Кстати, именно он первым из советских руководителей проехал по БАМу. И потому закономерно, что вокзалу Ангои в 2008 году было присвоено имя Гейдара Алиева.

В октябре 1987 года в знак протеста против политического курса, проводимого Политбюро ЦК КПСС, и он подал в отставку с занимаемых должностей. После трагедии 20 января 1990 года, когда в связи с вводом в Баку большого контингента советских войск погибло много людей, Гейдар Алиев потребовал наказания для организаторов и исполнителей преступления, совершенного против азербайджанского народа. В знак протеста против политики тогдашнего руководства СССР в июле 1991 года он вышел из рядов коммунистической партии Советского Союза.

Вернувшись в Азербайджан в июле 1990-го года, Гейдар Алиев жил в Баку, а затем в Нахчыване, где был избран председателем Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики. В результате чрезвычайного правительственного кризиса в мае-июне 1993 года Азербайджан оказался на пороге гражданской войны и потери независимости. Народ Азербайджана выступил с требованием вернуть к власти в стране Гейдара Алиева. Он был избран председателем Верховного Совета Азербайджана.

А 3 октября 1993 года Гейдар Алиев в результате общенационального голосования стал президентом независимого Азербайджана и был переизбран на этот пост в 1998 году.

За 10 лет президентства Гейдар Алиев провел радикальные реформы в республике и оставил для нации жизнеспособное государство, построенное на руинах почти опустошенной страны. Многовекторная политика Гейдара Алиева стала государственной стратегией, которая принесла стране процветание и стабильность. Он пришел к власти с прагматичной и сбалансированной внешней политикой, что означало конструктивные отношения с США, ЕС, а также мудрые партнерские связи с Турцией, Россией и Ираном.

Помимо достижения политической стабильности в Азербайджане, Гейдар Алиев заложил основы экономической независимости страны. Он разработал антикризисную программу по восстановлению всех сфер производства, а также улучшению финансовой ситуации и привлечению иностранных инвестиций.

«Контракт века», подписанный в Баку 20 сентября 1994 года, - беспрецедентное многомиллиардное соглашение о разделе продукции с иностранными нефтяными компаниями. Это был первый и самый крупный контракт такого типа, когда-либо подписанный в бывшем Советском Союзе. Он имел жизненно важное значение для Азербайджана и сыграл решающую роль в установлении внутренней стабильности в стране и достижении успеха во внешней политике. «Я считаю себя очень счастливым за участие в подготовке, подписании этого соглашения. Осознаю взятую на себя ответственность и надеюсь, что будущие поколения достойно оценят происходящее сегодня здесь историческое событие», - заявил на церемонии подписания Контракта Гейдар Алиев.

Гейдар Алиев, стоявший у истоков проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, привлек огромный западный капитал в Азербайджан, что создало много новых рабочих мест и привело к развитию нескольких месторождений. Гейдар Алиев обеспечил беспрецедентный экономический рост Азербайджана, который был признан самым высоким на постсоветском пространстве.

Более того, Гейдар Алиев инициировал разработку новой Конституции, которая была принята в 1995 году. «... Соблюдая статьи этой Конституции, наш народ увековечит независимость Азербайджанской Республики. Наша обязанность – эффективно использовать гарантии, законодательные основы, предоставляемые нам Конституцией, и построить в нашей стране правовое, демократическое государство, обеспечивать защиту прав и свобод граждан», - считал Алиев.

Философия, которой Гейдар Алиев наполнял понятие «азербайджанский народ», определила место независимого Азербайджана в современном мире, обеспечила прочную основу для солидарности азербайджанцев как идеологической основы национальной государственности. «Азербайджанство, - говорил Алиев, - означает сохранение своей национальной принадлежности, сохранение национально-духовных ценностей и вместе с тем обогащение их синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также обеспечение развития каждого человека».

Гейдар Алиев искренне любил свою страну и ее историю. Он хорошо знал историю и понимал, что речь идет не только о прошлом, но и о настоящем, и о том, что каждая новая эпоха будет оцениваться будущими поколениями. Гейдар Алиев прекрасно понимал, что, наряду с экономическим развитием, один из ключевых элементов независимости - культура. Президент поддерживал культурное наследие Азербайджана, справедливо полагая, что оно лежит в основе национальной идентичности страны. Сильное чувство идентичности позволяет нации оставаться единой, даже когда окружающие политические силы бросают вызов этой нации и ее праву на существование.

Наряду с эффективной и целенаправленной деятельностью во всех сферах жизни Гейдар Алиев придавал большое значение улучшению образования в стране. Образование и воспитание подрастающего поколения всегда были ключевыми моментами в государственной программе дальновидного лидера.

Слово было самым мощным алиевским оружием. Он пользовался им и как оратор, и как дипломат, и как тонкий психолог. Прекрасно пользовался - на грани самого высокого искусства. Гейдар Алиев использовал свой талант блестящего оратора в своих выступлениях в самых разных местах. Он говорил уверенно и точно. Его слова изменили жизнь, изменили историю. Разговаривать с народом так, чтобы каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение лично к нему, - не каждому дано. Ему было дано. Равно как и потрясающая точность реагирования на мельчайшие нюансы настроения собеседника. Равно как и огромное чувство внутреннего такта, дарующее ему способность проникнуться болью и тревогой каждого. Равно как и суперинтуиция, позволявшая ему находить поразительно верные решения в самые судьбоносные для азербайджанского народа моменты.

Талант и воля - ключевые качества личности Гейдара Алиева. Высочайшая организованность и требовательность - прежде всего к себе. Умение слушать и слышать одного человека и понимать устремления всех, кого объединяет емкое понятие - «народ», «нация». В нем сочетались пророческая дальновидность большого политика и полководческая отвага. Глубокая образованность и дарованное природой тонкое эстетическое чувство. Великодушный и незлопамятный, он умел прощать тех, кто ненароком ошибся, но неучи, корыстолюбцы и бездари не могли рассчитывать на его снисхождение. Как политик он умело совмещал демократизм с жесткими требованиями.

Его богатый политический опыт и его личность означали, что он был уникально подготовлен к тому, чтобы вести азербайджанцев через многие кризисы, с которыми сталкивается страна. У него была способность вдохновлять других, он как будто руководил нацией с помощью уникальной харизмы. Президент обладал феноменальными личностными качествами, необходимыми для сильного политика: фотографической памятью, мощным аргументом и способностью привести людей, в том числе противников, в свой лагерь. Сила его присутствия была ощутима, и его харизма привлекала многих великих интеллектуалов того времени.

Каким же он был? Прежде всего, и с этим никто не поспорит, высокоинтеллигентным человеком. Уверенным, держащимся с большим достоинством и в то же время с удивительной простотой, присущей немногим.

Так случилось, что Гейдар Алиевич Алиев напутствовал меня перед моей первой журналистской командировкой в Соединенные Штаты в 1986 году. Я имел возможность почувствовать тогда, насколько он откровенен и хорошо информирован, и насколько он точно формулирует свою мысль. У него было инстинктивное понимание значения журналистики, он нетривиально рассуждал об американистике.

…Он провожал меня своим напутствие на корреспондентскую работу в Нью-Йорк, а я - так получилось - провожал в 2003 году гроб с телом Гейдара Алиева на аэродроме в Кливленде. Гроб отправлялся в Баку 14 декабря. А 12 декабря 2003 года в 10 часов утра Гейдар Алиев скончался в Кливлендском кардиологическом центре штата Огайо. Туда в начале августа тяжелобольной президент Азербайджана был доставлен самолетом МЧС России. Американские врачи хорошо знали историю болезни Гейдара Алиева, ранее в этом центре ему сделали успешную операцию. Тогда среди российских корреспондентов, работавших в Штатах, были большие надежды, что Гейдар Алиев в очередной раз победит болезнь и поправится. Не случилось.

Я еще долго смотрел в небо, пока самолет не превратился в маленькую дрожащую точку на горизонте. Так Гейдар Алиев отправился в последний путь в родной Азербайджан, на Аллею Почётного Захоронения города Баку…

«Москва-Баку»