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Генсек ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане

Сегодня в 10:12 ~ 1 минута на чтение 411
Генсек ОБСЕ находится с визитом в Азербайджане

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер находится с визитом в Азербайджане.

В ходе визита Гремингер проведет встречи с официальными лицами страны, в том числе и в МИД Азербайджана. Кроме того, ожидается, что генсек ОБСЕ посетит порт в Аляте.

Также Гремингер проведет сегодня встречу в Университете ADA.

Отметим, что это первый визит Томаса Гремингера в Азербайджан после назначения генсеком ОБСЕ в июле прошлого года в результате т.н. процедуры умолчания - после того, как 12 июля Постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру, выдвинул на эту вакантную должность Гремингера и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пятидневной процедуры.

Назначение вступило в силу, поскольку со стороны руководителей внешнеполитических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, в качестве которого было обозначено 18 июля.

Ранее Гремингер являлся постоянным представителем Швейцарии при ОБСЕ.

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