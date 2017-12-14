Генпрокуратура Украины не подозревает Саакашвили в попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Украины не подозревает экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили в попытке организации госпереворота за деньги украинского бизнесмена Сергея Курченко, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире украинского телеканала ZIK в среду вечером.

"Мы не подозреваем Саакашвили (в попытке госпереворота), мы подозреваем его "правую руку" Севериона Донгадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам организованной преступной группировки Курченко-Януковича", — заявил Луценко.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

РИА Новости