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Гендиректор Международного военного штаба НАТО об отношениях Азербайджана с Североатлантическим альянсом – ФОТО

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 305
Гендиректор Международного военного штаба НАТО об отношениях Азербайджана с Североатлантическим альянсом – ФОТО

Находящийся с визитом в нашей стране генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брук, посетив Военную академию Вооруженных сил, провел ряд встреч.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, генерал-лейтенант Я.Брук выступил перед личным составом на тему «Проекты и программы НАТО, направления сотрудничества НАТО-Азербайджан» и ответил на вопросы участников встречи.

Генеральный директор Международного военного штаба НАТО, высоко оценив отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад, внесенный нашими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих в мероприятиях Альянса, а также уровень подготовки наших офицеров.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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