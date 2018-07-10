Где в Баку наблюдаются пробки?

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Утром во вторник, 10 июля, на дорогах Баку сложилась сложная дорожная ситуация.

Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом Баку, в частности, пробки и заторы наблюдаются на:

- участке улицы Узеира Гаджибейли, у моста Джаваншира;

- Тбилисском проспекте по направлению к центру города;

- проспекте Нобеля, у улицы Сулеймана Ахмедова;

- шоссе Баку-Сумгайыт, у Бакинского международного автовокзала и по направлению к центру города;

- Бинагадинском шоссе по направлению к проспекту Азадлыг;

- проспекте Зии Буниятова, от Baku Steel Company до моста «Чермет».

Тимур Рзаев, Э.Т.