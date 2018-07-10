Где в Баку наблюдаются пробки?

Утром во вторник, 10 июля, на дорогах Баку сложилась сложная дорожная ситуация.
Как сообщили 1news.az в Центре интеллектуального управления транспортом Баку, в частности, пробки и заторы наблюдаются на:
- участке улицы Узеира Гаджибейли, у моста Джаваншира;
- Тбилисском проспекте по направлению к центру города;
- проспекте Нобеля, у улицы Сулеймана Ахмедова;
- шоссе Баку-Сумгайыт, у Бакинского международного автовокзала и по направлению к центру города;
- Бинагадинском шоссе по направлению к проспекту Азадлыг;
- проспекте Зии Буниятова, от Baku Steel Company до моста «Чермет».
Тимур Рзаев, Э.Т.