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Где 50 тысяч рабочих мест? В Армении требуют от Пашиняна предоставить данные о них

Сегодня в 10:28 ~ 1 минута на чтение 505
Где 50 тысяч рабочих мест? В Армении требуют от Пашиняна предоставить данные о них

Партия «Наследие» в открытом письме, адресованном премьер-министру Армении Николу Пашиняну, требует предоставить данные о тех 50 тысячах рабочих мест, о которых он говорил с трибуны ПАСЕ.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян, выступая в ПАСЕ 11 апреля, заявил, что за последние 10 месяцев в Армении создано и выведено из «тени» свыше 50 тысяч рабочих мест, что составляет 10% от рынка рабочей силы.

У партии «Наследие», между тем, есть возражения на этот счет. Авторы письма ссылаются на официальную статистику. Она гласит, что в феврале 2019 года в Армении насчитывалось 228,8 тысячи безработных, или 20,8%, трудоспособного населения. Причем, данная статистика не отличается от показателей предыдущих месяцев, сообщают СМИ.

А.С., Э.Т.

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