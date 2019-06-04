«Гагаринский мост» уходит в небытие: Что будет на его месте? – ФОТО

«Мост Джаваншира, более известный как «Гагаринский мост», по предложенному государственному проекту будет снесен, на его месте построят наземную дорогу».

Об этом 1news.az заявил эксперт в сфере транспорта Гусейн Абдуллаев, представивший фотографию презентованного на днях государственного проекта новой развязки.

По мнению эксперта, это неоднозначный, но заслуживающий внимания проект, вызывающий двоякую оценку.

«В свое время, в 1962 году, строительство «Гагаринского моста» (это, кстати, не мост, а скорее, путепровод, эстакада) преследовало единственную цель – соединить Бакинский морской грузовой порт с бакинской железнодорожной станцией Баку-Грузовая бесперебойным движением, убрать для автомобилей шлагбаум и железнодорожный переезд. Сейчас Бакинский грузовой порт перенесли в другое место, тем самым значение моста и железной дороги под ним исчезло. К тому же он устарел, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, нужно вкладывать средства, нужна реконструкция (если решат оставить его).

Второе решение – снести мост и построить на его месте дорогу. Сейчас под мостом проходят пешеходы, паркуются машины, есть даже штрафстоянка Дорожной полиции. А в новом проекте пешеходного перехода нет, зато есть шестиполосная односторонняя дорога на месте моста. Правда, смысл ее не совсем понятен, если она через 150 метров упирается в светофор на перекрестке улиц Узеира Гаджибейли и Кевкаб ханум Сафаралиевой. Что даст эта шестиполосная дорога городу?

Об этом нужно думать уже сейчас, просчитывать, например, как дорогу будут переходить пешеходы. Это градостроительный вопрос. Проект нужный. Но надо сделать, например, ответвление к концу улицы Низами. Кроме того, рядом есть парк для местных жителей, есть Port Baku. Как люди будут туда добираться через дорогу? Надо это решить заранее, кроме того, важно построить тут многоуровневую парковку», - подчеркнул эксперт.

Тимур Рзаев, Э.Т.