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Французский суд ликвидировал «хартию», подписанную с карабахскими сепаратистами

Сегодня в 17:20 ~ 1 минута на чтение 287
Французский суд ликвидировал «хартию», подписанную с карабахскими сепаратистами

Административный суд французского департамента Валь-д'Уаз ликвидировал «хартию», подписанную городом Арнувил с сепаратистами Нагорного Карабаха.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на французские СМИ, «документ» был подписан между мэром французского города Арнувил Паскалем Долом и руководителем городского жилого пункта Ходжавендского района Азербайджана, находящегося сейчас под оккупацией армянских вооруженных сил.

Обвинение против мэра, незаконно совершившего визит в Нагорный Карабах и подписавшего «документ», было выдвинуто правительством Франции в связи с нарушением статьи закона о сотрудничестве с регионами страны. Рассмотревший жалобу Административный суд Сержи-Понтуаз французского департамента Валь-д'Уаз вынес решение против французского мэра.

Напомним, что в октябре 2018 года мэр французского города Сент-Этьен и глава муниципалитета Арнувил без разрешения Азербайджана незаконно посетили оккупированный Нагорный Карабах. Французские представители провели ряд встреч с сепаратистами.

После этого посол Франции в Баку была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана. Ей был выражен официальный протест против ряда шагов, коснувшихся интересов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе незаконных визитов в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана мэра французского города Сент-Этьен и главы муниципалитета Арнувил.

Подобным шагам французских представителей была дана правовая и политическая оценка, французское правительство было призвано принимать эффективные меры по деятельности физических и юридических лиц этой страны, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, противоположной стороне была вручена официальная нота МИД Азербайджана.

 

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