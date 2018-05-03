«Формула-1» может отказаться от Гран-при Азербайджана ради Майами

Самая зрелищная гонка двух последних сезонов Формулы 1 под угрозой. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Autosport.Com, руководители Формулы-1 готовы отказаться от проведения этапа «Королевских гонок» в Баку. Сообщается, что вместо Гран-при Азербайджана боссы Ф-1 готовы рассмотреть вариант с еще одним американским этапом – в Майами.

На данный момент, контракт Формулы-1 с промоутером в Баку действует до 2020 года. Боссы гонок собирались начать проводить этап в Майами уже с 2019 года, однако пока против этого выступают жители города, которые не хотят дополнительного источника шума. Впрочем, власти Майами выступают за то, чтобы этап в городе все-таки проводился. Напомним, что в США уже проводится один этап гонок – в Остине.

Напомним, что несколько дней назад исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов в очередной раз заявил, что они намерены пересмотреть контракт с Формулой 1.

Сообщается, что к июню промоутеры Гран-при Азербайджана должны определиться, собираются ли они продлевать контракт с FOM на проведение гонки, поскольку действующие пятилетние договоренности истекают в 2020 году. Контрактом предусмотрен опцион, который позволяет продлить его до 2025 года. Однако Ариф Рагимов заявил, что организаторы гонки хотят добиться снижения платы за право ее проведения, которая в случае с азербайджанским этапом примерно в два раза выше, чем вносят другие промоутеры.

«Разумеется, деньги – только один из аспектов, которые мы обсуждаем, когда ведём переговоры о возможном продлении контракта, – сказал F1news Рагимов. – Таких аспектов несколько. С одной стороны, мы хотим, чтобы гонка проводилась и в будущем, с другой, понимаем, что платим больше, чем, наверное, должны платить. Поэтому мы пытаемся найти разумное решение.

Думаю, в целом Формула 1 многое для нас сделала, я думаю, что этот проект был интересным не только для нас, но, насколько мне известно, и для Ф1. Болельщики полюбили гонку, им нравится смотреть ее и с трибун трассы, и по ТВ. С каждым годом к нам приезжает все больше публики из других стран, а это говорит о многом. Людям нравится, что Баку входит в календарь Формулы 1, и мы рады, что проводим этот Гран-при.

Однако важный момент заключается в том, что если промоутер стремится развивать сферу туризма, то в первые три-четыре года проект работает более эффективно, чем в дальнейшем».

Теймур Максутов