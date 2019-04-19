Фонд Nargis, Libraff и Центр творчества Максуда Ибрагимбекова провели презентацию книги «Пусть он останется с нами» – ФОТО

17 апреля в книжном магазине Libraff состоялась очередная презентация сборника повестей Максуда Ибрагимбекова «Пусть он останется с нами».

В сборник, изданный Центром творчества Максуда Ибрагимебкова на русском, азербайджанском и английском языках, вошли две знаменитые повести писателя: «Пусть он останется с нами» и «За всё хорошее - смерть!»

Приветственной речью гостей мероприятия встретила супруга Максуда Ибрагимбекова и директор Центра творчества Анна Ибрагимбекова. Далее молодой пианист Вюсал Айдемиров и тарист Ибрагим Бабаев исполнили сочиненное ими произведение «Портрет», посвященное М.Ибрагимбекову. Динамичный тон мероприятию задали ученики Oxbridge Academy, которые показали театральный этюд по мотивам повести «Пусть он останется с нами». В завершении презентации автор и исполнитель, телеведущий Мурад Ариф прочитал рассказ М.Ибрагимбекова «Прощай, Миледи», переведенный на азербайджанский язык.

Также все желающие получили возможность поделиться своими мыслями.

Стоит отметить, что среди почетных гостей мероприятия были дети из детского дома номер 2. Здесь они получили возможность погрузиться в мир книг, ознакомиться с творчеством великого писателя и пообщаться с любимым исполнителем. Им были подарены сборники «Пусть он останется с нами», подписанные супругой писателя Анной, а также лучшая детская литература со стороны руководства Libraff.

ООО BakuBus, как обычно, организовал комфортный и безопасный трансфер детишек.

Все средства, вырученные с продажи переизданного сборника Максуда Ибрагимбекова, направляются в благотворительный фонд Nargis и используются для помощи нуждающимся детям.

В.Ф., И.А.