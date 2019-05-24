1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Фонд молодежи Азербайджана объявляет конкурс на бесплатное обучение в престижных мировых вузах – ФОТО

Сегодня в 09:08 ~ 2 минуты на чтение 425
Фонд молодежи Азербайджана объявляет конкурс на бесплатное обучение в престижных мировых вузах – ФОТО

В соответствии с «Уставом Фонда молодежи Азербайджанской Республики», утвержденным соответствующим Указом Президента Ильхама Алиева, фонду поручено финансирование обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Реформы, проводимые главой государства в области образования, и масштабные шаги в этом направлении ведут к развитию талантливого молодого поколения в нашей стране и достижению высокого уровня в сфере образования. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время встречи с молодежью 1 февраля, «главным направлением для молодежи, конечно же, является образование, потому что знания сегодня находятся на первом плане». А концепция развития человеческого капитала является одним из приоритетных направлений в образовании.

С сегодняшнего дня Фонд молодежи Азербайджанской Республики объявляет конкурс для молодежи на финансирование обучения в престижных вузах зарубежных стран. В соответствии с потребностями страны и перспективами развития рынка труда в плане специализации и образования Фонд молодежи будет финансировать обучение молодежи в 74 престижных высших учебных заведениях Европы за счет собственных средств. Кроме того, молодежные фонды в университетах США и Великобритании будут финансировать расходы на транспорт и проживание молодых студентов.

Подать заявку на участие в конкурсе в магистерской программе могут граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 16 до 29 лет. Заявки принимаются с 23 мая по 23 июня 2019 года. Желающим подать заявку следует зарегистрироваться на официальном сайте Фонда молодежи Азербайджанской Республики (www.youthfoundation.az), получить код и пароль, заполнить форму заявки в разделе электронных услуг сайта и представить их в фонд посредством сайта. Также на официальном сайте фонда соискатели могут получить подробную информацию о перечне приоритетных специальностей, критериях отбора, форме и условиях заявки, необходимых документах, этапах рассмотрения и расходах, покрываемых Фондом молодежи.

Лейла Мамедова, Э.Т.

Telegram WhatsApp

425

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net