Фонд молодежи Азербайджана объявляет конкурс на бесплатное обучение в престижных мировых вузах – ФОТО

В соответствии с «Уставом Фонда молодежи Азербайджанской Республики», утвержденным соответствующим Указом Президента Ильхама Алиева, фонду поручено финансирование обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Реформы, проводимые главой государства в области образования, и масштабные шаги в этом направлении ведут к развитию талантливого молодого поколения в нашей стране и достижению высокого уровня в сфере образования. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время встречи с молодежью 1 февраля, «главным направлением для молодежи, конечно же, является образование, потому что знания сегодня находятся на первом плане». А концепция развития человеческого капитала является одним из приоритетных направлений в образовании.

С сегодняшнего дня Фонд молодежи Азербайджанской Республики объявляет конкурс для молодежи на финансирование обучения в престижных вузах зарубежных стран. В соответствии с потребностями страны и перспективами развития рынка труда в плане специализации и образования Фонд молодежи будет финансировать обучение молодежи в 74 престижных высших учебных заведениях Европы за счет собственных средств. Кроме того, молодежные фонды в университетах США и Великобритании будут финансировать расходы на транспорт и проживание молодых студентов.

Подать заявку на участие в конкурсе в магистерской программе могут граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 16 до 29 лет. Заявки принимаются с 23 мая по 23 июня 2019 года. Желающим подать заявку следует зарегистрироваться на официальном сайте Фонда молодежи Азербайджанской Республики (www.youthfoundation.az), получить код и пароль, заполнить форму заявки в разделе электронных услуг сайта и представить их в фонд посредством сайта. Также на официальном сайте фонда соискатели могут получить подробную информацию о перечне приоритетных специальностей, критериях отбора, форме и условиях заявки, необходимых документах, этапах рассмотрения и расходах, покрываемых Фондом молодежи.

Лейла Мамедова, Э.Т.