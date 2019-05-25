Фонд Гейдара Алиева организовал очередной ифтар в Агсу - ФОТО

24 мая Фонд Гейдара Алиева в священный месяц Рамазан организовал ифтар в Агсуинском районе. Отметим, что на протяжении всего месяца Рамазан Фонд Гейдара Алиева организовывает ифтар в ряде районов.

В организованном в Агсу ифтаре приняли участие около 400 жителей района.

Было отмечено, что Азербайджан принадлежит исламской религии, исламской культуре, несмотря на то, что в нашей республике государство и религия отделены друг от друга. Рамазан, считающийся месяцем достатка, солидарности, дружбы и братства, любви и милосердия, отмечается как в других мусульманских странах, так и в Азербайджане. Сегодня Азербайджан – пример толерантности для стран мира. В нашей стране господствует единство и стабильность, ремонтируются и восстанавливаются религиозные храмы, сохраняются исламские и национальные ценности.

Кроме того, была выражена уверенность в том, что под руководством Верховного главнокомандующего в скором времени будут освобождены наши оккупированные земли, на этих землях будут проводиться религиозные обряды и организовываться ифтары.

На ифтаре говорилось о достоинствах Рамазана, являющегося султаном 11 месяцев, добрых, богоугодных делах, которые считается важным совершать в этом месяце. Нашей стране пожелали процветания и мира, были прочитаны молитвы за упокой души людей, ставших шехидами в борьбе за целостность наших земель.

АЗЕРТАДЖ