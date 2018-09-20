Фестиваль «Фантазия»: Евросоюз на страже культурного наследия Баку – ФОТО

В ноябре в Баку впервые пройдет европейский фестиваль, посвященный защите культурного наследия столицы.

Инициатором мероприятия выступила Делегация Евросоюза в Азербайджане, которая решила приурочить его к Году европейского культурного наследия. Идею поддержали и многие посольства стран-членов ЕС.

Программа фестиваля обширная: в течение первых десяти дней ноября в Баку пройдут тематические концерты, туристические туры, семинары, кинопоказы, выставки, художественные инсталляции, конкурсы и встречи с местными и международными экспертами.

Основной фокус всех мероприятий будет сделан на сохранении культурного наследия территории Ичери шехер, бывшей «Советской» и части города вокруг легендарной бани «Фантазия», расположенной на улице Диляры Алиевой, 114.

Именно этой бане, построенной в центре Баку в далеком 1897 году, фестиваль обязан своим названием. «Фантазия» – такое название выбрали для фестиваля его организаторы.

Сама баня интересна тем, что была создана по проекту бакинского архитектора Николая Августовича фон дер Нонне, который был и автором первого генплана города. Эта баня (хамам) отличалась тем, что здесь впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Посещение хамама в те времена было особенным событием, схожим с выходом в свет. Это здание, которое сегодня находится в заброшенном состоянии, входит в список охраняемых государством недвижимых памятников истории и культуры, однако находится в частной собственности.

Посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас считает важным сохранение культурного наследия городов, поскольку каждая часть любого города характеризует его историю. Об этом посол сказал на презентации фестиваля в среду.

Проведение фестиваля поддерживается руководством бизнес-комплекса Landmark. Официальными партнерами выступают Госагентство Азербайджана по туризму, Союз архитекторов, администрация Ичери шехер, Музей ковра, креативный центр Максуда Ибрагимбекова, Центр современного искусства Yarat.

Проект поддержан и академическими партнерами: Университетом Ка Фоскари в Венеции, Университетом ADA, Азербайджанским университетом культуры и искусств, Азербайджанским университетом архитектуры и строительства.

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