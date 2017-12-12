Феномен Гейдара Алиева. Чтобы помнили

Рахман Гаджиев, Главный редактор 1news.az

Говорить или писать о жизни и деятельности Гейдара Алиева – задача не из легких.

И дело тут, в отличие от прочих исследований, не в проблеме доступа к архивной информации, а напротив, в ее богатстве, обусловленном насыщенностью политической карьеры этой экстраординарной личности.

Решить, что именно следует включить в работу, как не ошибиться в определении приоритетов – непростая задача даже для самого пытливого автора, поставившего себе целью написание полноценной работы о жизни Общенационального лидера.

В понедельник мне довелось принять участие в презентации работы писателя Эльмиры Ахундовой «Гейдар Алиев. Личность и эпоха», прошедшей в Москве. Этот трехтомник можно считать логическим продолжением другого фундаментального труда автора, в шести томах изложившего разные периоды жизни выдающейся личности.

Погружаясь в сотни, тысячи страниц, которые можно по праву считать летописью жизни Общенационального лидера, словно отправляешься в путешествие в машине времени вместе с главным героем повествования.

Здесь каждая страница – это событие, а глава – эпоха, олицетворяющая собой подвиг Гейдара Алиева, не просто отстоявшего независимость Азербайджана, но и, в силу своей дальновидности, готовившего его к самостоятельной жизни еще в советское время.

В свое время осознать масштаб влияния личности Гейдара Алиева на становление независимой Азербайджанской Республики мне помогла работа над его биографией, над которой наша команда трудилась на протяжении нескольких лет под руководством известного британского автора Грэма Уилсона. За годы подготовки этого интереснейшего произведения, нам с господином Уилсоном довелось принять участие в десятках встреч с соратниками и коллегами Общенационального лидера, в числе которых были и руководители бывших союзных республик, изучить тысячи страниц архивных документов, просмотреть сотни фото и видео кадров его жизни.

Погружаясь в перипетии истории современного Азербайджана понимаешь, какой ценой дались нашей молодой республике те достижения, которые сегодня воспринимаются молодым поколением как данность.

Однако так было далеко не всегда.

Нефтяная стратегия, без реализации которой сегодня невозможно представить нашей современности, зарождалась в крайне неблагоприятной международной политической конъюнктуре – позиции стран Каспийского бассейна были фактически диаметрально противоположными, что наводило панику на международные энергетические компании, не желавшие вкладывать десятки миллиардов в условиях неопределенности будущего своих инвестиций.

Азербайджан, брошенный в начале 90-х тогдашним политическим руководством, по большей части состоявшим из авантюристов и аферистов, безразличных к национальным интересам, фактически находился на грани гражданской войны, грозившей крахом государственности.

Неспособность отразить агрессию Армении, по причине некомпетентности и предательства со стороны руководства армии, занимавшегося борьбой за власть, а не защитой государственной границы.

Разруха в экономике, паническое состояние населения, потерявшего не только веру в себя, но и в будущее страны и нации. Все это хорошо помнит поколение, заставшее первую половину 90-х и последовавшее затем возвращение к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, подобно фениксу, возродившемуся на мировом политическом небосклоне, и возродившему вместе с собой весь Азербайджан.

Сегодняшней молодежи, в определенной степени избалованной двумя десятками лет политической стабильности, динамичного экономического развития и роста благосостояния категорически не достает знаний относительно ушедшей эпохи хаоса конца 80-х – начала 90-х.

Принимая современные реалии за норму, молодые люди зачастую неспособны в полной мере осознать то значение и роль, которую сыграл в формировании привычной им действительности Гейдар Алиев.

При этом, на мой взгляд, без подобного осознания реалий той ушедшей эпохи, невозможно постичь ни истинное значение нашей независимости, ни сущность наших национальных интересов. И этот пробел необходимо восполнить!

Неслучайно именно на это в своих выступлениях указывает достойный продолжатель его курса - Президент Ильхам Алиев, делающий акцент на роли Гейдара Алиева в формировании Азербайджанской Республики, и указывающий на историческое значение нашей независимости, вновь обретенной спустя многие десятилетия.

Сегодня, когда мир погружается в хаос по причине нехватки настоящих лидеров, политика Гейдара Алиева приобретает особый смысл, напоминая, что для нас все могло сложиться иначе, если бы в далеком 1993 году этот человек не сошел с трапа в бакинском аэропорту.