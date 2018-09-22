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Фавзи Даоуд: Азербайджан и Иордания дружественные и братские страны

Сегодня в 15:50 ~ 2 минуты на чтение 318
Фавзи Даоуд: Азербайджан и Иордания дружественные и братские страны

22 сентября первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров встретился с находящимися в нашей стране с визитом представителями парламента Иордании.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами.

Зияфет Аскеров отметил высокий уровень азербайджано-иорданских политических связей. Президент Ильхам Алиев имеет дружеские и братские связи с Королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Эти отношения являются хорошим примером для развития двусторонних связей в других областях.

Иордания всегда поддерживает территориальную целостность, суверенитет, неприкосновенность границ Азербайджана. Сенат Иордании признал Ходжалинский геноцид.

Очень хотелось бы, чтобы и в Палате представителей был рассмотрен данный вопрос и вынесено соответствующее решение.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между нашими государствами в экономической, торговой, гуманитарной сферах. Он довел до внимания наличие хорошего потенциала обоих государств, в частности, в области образования, туризма, здравоохранения. З.Аскеров выразил надежду на дальнейшее развитие связей между нашими странами.

Депутат парламента Иордании Фавзи Даоуд отметил, что наши государства являются дружественными и братскими странами. Передав поздравления по случаю 100-летия создания парламента Азербайджана, Фавзи Даоуд сказал, что юбилейное мероприятие было организовано на высоком уровне. «Мы, представители парламента знаем, что между Иорданией и Азербайджаном существуют хорошие связи. Основа этих отношений заложена Королем Абдаллой II ибн Аль-Хусейном и Президентом Ильхамом Алиевым. Мы видим, насколько глубоки эти связи. Между парламентами наших стран также существует хорошее сотрудничество», - сказал Фавзи Даоуд.

Иорданский депутат отметил, что очень отрадно видеть развитие Азербайджана на таком высоком уровне после восстановления своей независимости.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

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