Фарида Расулова: «Они подошли на улице к 13-летнему мальчику и начали требовать у него …»

О том, что в нашем городе участились случаи хулиганства, я слышу уже довольно продолжительное время. Однако сама не сталкивалась с этим вплотную вплоть до вчерашнего дня.

Когда я проходила через парк Самеда Вургуна, примерно в 5 часов вечера, навстречу мне шли двое ребят 20-25 лет, неопрятно одетые, на вид хулиганы и явно, то ли под воздействием алкоголя, то ли психотропных веществ. Я ещё издалека заметила, что они заговорчески переговариваются между собой, указывая куда-то вперёд.

Когда они уже прошли мимо, краем глаза я увидела, как они приблизились к мальчишке лет 13-ти, который стоял в стороне и кого-то ждал. Затем один из парней резко и вплотную подошёл к нему, положил руку пацану на плечо и стал что-то нашёптывать на ухо.



Я остановилась и стала наблюдать за развитием событий.



Вижу, что мальчик попытался высвободиться и отойти, но парень опять положил руку ему на плечо как бы по-дружески, но сжал её так крепко, что мальчик уже не мог двинуться. Второй стоял чуть в стороне, видимо, чтобы в случае чего преградить пацану путь.



Я быстро направилась к ним, взяла мальчика за руку, притянула, убрала себе за спину и спросила - чего они хотят от моего брата? Эти двое немного опешили, но тот, что был на стрёме, быстро сориентировался и сделал знак напарнику, мол надо уходить. Не сказав ни слова, они быстро отошли.

Всё это время я держала мальчика за руку и чувствовала как он трясётся. Когда мы сделали несколько шагов, я обернулась посмотреть где эти двое, а их уже и след простыл. Мальчик поблагодарил и сказал, что они спрашивали есть ли у него с собой деньги.



Когда он немного пришёл в себя, то сразу смутился - начал храбриться, мол всё с ним в порядке, но я постояла ещё немного, чтобы убедиться, что те двое не вернутся и нигде не стоят, его не поджидают.

Родители, пожалуйста, проинструктируйте своих детей как вести себя в подобных ситуациях. Очень важно внушить ребёнку, что всегда необходимо трезво оценивать ситуацию. Безусловно, необходимо уметь, как говорится, давать сдачи, причём важно это как для мальчиков, так и для девочек. Но вступать в прения или спор с выше описанными элементами – просто нерационально. Стычка со сверстниками и разбирательство с хулиганами, которые могут быть неадекватными или просто вооружены – это не одно и то же. Уйти, отойти, убежать - это правильное решение, это здравомыслие и вовсе не трусость. Желательно вообще подойти к полицейскому, а если что-либо из вышесказанного нет возможности сделать - пусть повысят голос и привлекут к себе внимание прохожих.

Эти двое пытались выманить деньги у мальчишки средь бела дня. То есть, они уже ничего не боятся.

Сами будьте бдительны, непременно разговаривайте на эти темы со своими детьми и не оставайтесь равнодушными, если видите такое где-то на улице. Иногда очень важно просто не пройти мимо.

Фарида Расулова