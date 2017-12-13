Фаик Ахмед представит зрителям масштабную ковровую инсталляцию – ФОТО

С 13 декабря 2017 года по 31 января 2018 года в «Kapellhaus» будет показана инсталляция художника Фаика Ахмеда под названием 10 (-35).

Один из самых известных художников Азербайджана Фаик Ахмед концептуализировал ковры, расширив и наполнив традиционное ковроткачество новым смыслом. Однако, несмотря на новаторские формы и художественные решения, процесс создания работ Фаика Ахмеда достаточно традиционен: на протяжении веков мало что изменилось в создании ковров ручной работы.

Скульптор по образованию Фаик Ахмед относится к коврам как к двухмерным (2D) скульптурам. За последние годы художник прошел путь от создания компьютерных деформаций рисунков популярных ковров XIX-XX веков до экспериментов со сложными многомерными текучими формами, бросая вызов ткацким технологиям и воображению зрителей.

Стирая все существующие границы и обходя всевозможные запреты в процессе своей творческой деятельности, Фаик Ахмед смог доказать, что его творения имеют право занять свое место как в искусстве, так и в мире ковроткачества. Если в искусстве восхваляются его талант и творческие способности, то инновационные формы и экспрессия, принесенные Фаиком в ковроткачество, переворачивают традиционное представление о ковроткачестве и доказывают, что ковровое искусство может быть современным и актуальным.

Масштабная ковровая инсталляция Фаика Ахмеда «10 (-35)», установленная в помещении Германо-Азербайджанского Культурного Объединения «Kapellhaus», считается одним из самых масштабных произведений художника, когда-либо представленных на суд зрителей в Баку. Растянувшись на более чем 15 метров, инсталляция доминирует в пространстве зала. Обычно видимые лишь как бахрома на традиционных ковровых изделиях нити основы становятся не только заметной, но и центральной частью инсталляции.

В данной инсталляции, как и в традиционном ковроткачестве, очень важна степень натяжки нитей: если они натянуты на ткацкий станок неравномерно, то это ведет к неизбежному и непоправимому процессу деформации ковра. В случае с инсталляцией равномерной натяжкой нитей достигается стабильность всей конструкции.

Мастера ковроткачества перенесли в геометрические узоры ковра дизайн Фаика Ахмеда, созданный под влиянием планковской длины (равная 1.616229 (38) × 10-35 метрам самая короткая длина с тремя основными переменными). По словам художника, данная инсталляция «объединяет в себе силу и энергию каждого участвовавшего в ее создании».

Выставка откроется 13 декабря и продлится до 31 января 2018 года. В рамках выставки будут проведены и другие мероприятия. Так, 13 декабря в 21:00 состоится концерт группы «Divan Acoustic», а в январе планируется проведение встречи с художником (время и дата встречи будут объявлены дополнительно).

Фрагмент инсталляции 10 (-35)

Ковровая композиция, использованная в инсталляции, называется «Salyan qushlu» (ковровая композиция со стилизованным изображением птиц). Такие ковры, длинные и узкие, в основе своей композиции включают восьмиконечные медальоны и парное изображение птиц – стилизованное изображение павлинов, которых почитают как райских птиц.

Краткая биография:

Фаик Ахмед родился в 1982 году, в третьем по величине азербайджанском городе Сумгайыте. В 2004 году окончил факультет скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств.

Он прославился благодаря концептуальным произведениям, на создание которых его вдохновил «визуальный язык» традиционных декоративных произведений искусства и ковров.

Фаик Ахмед представлял свои работы во многих уголках мира, в том числе в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Берлине, Москве, Мумбаи, Риме, Сиднее и Дубае.

Он представлял Азербайджан в первом Национальном павильоне на Венецианской биеннале в 2007 году, а в 2013 году участвовал в коллективном проекте «Love Me, Love Me Not» на Венецианской биеннале. В 2013 году художник получил премию «Jameel Prize 3» в Лондонском музее Виктории и Альберта.

В течение последних лет произведения Фаика Ахмеда выставлялись во многих мировых музеях в рамках персональных и коллективных выставок, включая Бостонский музей искусств, Музей искусств Бельвью, Музей современного искусства в Кливленде, Институт искусства и дизайна в Милуоки, Музей прикладных искусств и науки в Сиднее и Музей древнего и нового искусства (MONA) в Хобарте (Тасмания, Австралия).

Персональные выставки художника проводились в 2016 году в Музее современного искусства в Риме («Points of Perception»), в Центре современного искусства YARAT («Nə var, odur»), в том числе в 2017 году в Музее текстиля в городе Борас, Швеция («Equation»).

Работы Фаика Ахмеда хранятся во многих музейных коллекциях, включая Музей округа Лос-Анджелес и Сиэтлский музей искусств, Музей искусств «Palm Springs», Музей RISD, Музей искусств «Chrysler» (США), Музей «Bargoin» (Франция), в публичных коллекциях Национальной галереи Виктории (Австралия), а также в частных коллекциях, таких как «West Collection» (Филадельфия), в коллекции «Bet Rudin De Vudi» (Нью-Йорк), в коллекции «Galila Barzilaï-Hollander» (Брюссель) и в коллекции его высочества Шейха Зайеда бин Султана бин Халифы Аль Нахайана в ОАЭ.

Фаик Ахмед живет и работает в Баку (Азербайджан).

Ссылки:

Веб-сайт художника: www.faigahmed.com

Victoria & Albert Museum: http://www.vam.ac.uk/content/exhibitions/exhibition-jameel-prize/jameel-prize-3-inside-the-exhibition/

The Guardian: https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/nov/13/magic-carpet-art-faig-ahmed-rugs-azerbaijan?CMP=share_btn_fb

NY Times: https://www.nytimes.com/2016/05/10/t-magazine/design/artist-faig-ahmed-azerbaijancarpets.html?module=RelatedArticleList&slideshowTitle=Faig+Ahmed%E2%80%99s+Mind-Bending+Carpets¤tSlide=3&entrySlide=1&action=click&version=SlideCard&_r=0

Wall Street International: http://wsimag.com/art/22062-source-code