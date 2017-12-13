Европейский инвестиционный банк отстрочил решение по кредиту на TAP

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) отложил свое решение о предоставлении 1,5 млрд евро на Транс-Адриатический трубопровод (TAP) и перенес рассмотрение данного вопроса с 12 декабря на начало 2018 года, пишут европейские СМИ.

Правление банка решило, что ему нужно больше времени для оценки проекта, на который ЕИБ планирует предоставить крупнейший в истории банка Евросоюза кредит.

Следующее заседание Совета директоров ЕИБ по данному вопросу пройдет в феврале 2018 года.

Экологические и правозащитные группы приветствовали такую позицию, т.к. считают, что данный газопровод представляет угрозу. ЕИБ принял более 4 тыс. обращений по данному поводу.

Фермеры на юге Италии, где планируется укладка части трубопровода, также выступали с жалобами.

Комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Канье признал, что не было оценки воздействия TAP на вопросы климата. Вместе с тем он заявил, что «доступ к природным газовым ресурсам с TAP позволит странам Южной и Восточной Европы поэтапно отключить старые электростанции в Европе, загрязняющие экологию».

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 млрд евро является частью глобального проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), предназначенного для доставки с начала 2020 года газа из Азербайджана в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP – 20%, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) – 20%, Snam – 20%, Fluxys – 19%, Enagás – 16%, Axpo – 5%.

TAP будет соединен с другим участком ЮГК - TANAP на турецко-греческой границе.

Строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый газ с «Шахдениз» попал в Европу.

Лада Евграшина, Г.Р.