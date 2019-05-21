В воскресенье стал известен обладатель Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, «Габала» завоевала первый в своей истории трофей. Благодаря победе габалинцы также обеспечили себе участие в Лиге Европы.

Итак, стали известны имена всех четырех клубов, которые представят Азербайджан нынешним летом в еврокубках.

«Карабах» в шестой раз подряд начнет выступление с Лиги чемпионов, а «Нефтчи», «Сабаил» и «Габала» сыграют в Лиге Европы. Габалинцы в ранге победителей Кубка начнут выступление со второго квалификационного раунда, «Нефтчи» и «Сабаил» - с первого.

Несмотря на не самые радужные реалии азербайджанского футбола, ежегодно азербайджанский болельщик ждет от местных клубов чуда. Хотя времена, когда два азербайджанских клуба играли в групповых стадиях еврокубков, уже позади.

Если объективно говорить о групповой стадии, то пробиться туда способен лишь «Карабах». «Габала» уже совсем не та, «Сабаил» - скромный дебютант, а «Нефтчи» едва ли пока готов бороться за что-то серьезное. Для каждого из трех клубов в Лиге Европы неплохо было бы пройти хотя бы один раунд. Благо рейтинг страны, а в случае с «Габалой» - клуба, позволит им быть сеянными, как минимум, в своем первом отборочном раунде.

Итак, попробуем разобраться, в каком состоянии находятся азербайджанские клубы по окончании сезона, и на что могут рассчитывать фанаты этих команд.

Понятно, что сезон только завершился, и пока сложно сказать, насколько серьезные изменения ждут клубы. В первую очередь, это касается «Габалы», но обо всем по порядку.

С «Карабахом» все относительно понятно. Самый стабильный клуб страны едва ли ждут серьезные изменения. Состав у команды сыгранный. Нужны лишь точечные усиления. «Карабах» сохранил всех своих лидеров. Пока не продлен контракт лишь с Дональдом Герье, чей уход из клуба может стать серьезной потерей. Герье – лучший игрок «Карабаха» в прошлом еврокубковом сезоне и один из лучших игроков Премьер-лиги. Учитывая, что команду покинул Анси Аголли, уход Герье вовсе оголит левый фланг обороны.

Помимо Аголли, по ходу второй половины чемпионата команду покинул и Ханесс Хальдоурссон. Учитывая, что Гурбан Гурбанов привык иметь в своем распоряжении двух сильных голкиперов, можно предположить, что команда приобретет еще одного вратаря-легионера.

По окончании сезона «Карабах» объявил о расставании еще с тремя игроками – Якубом Жежничаком, Рейналдо и Инносентом Эмегарой. В дубле продолжает прохлаждаться Джон Деларж, имеющий действующий контракт. Ни один из них не был игроком основы, но их позиции требуют усиления.

«Карабаху» нужен сильный центральный защитник на пару к Бадави Гусейнову. Ну и традиционно нужен центрфорвард. Хотя Махир Эмрели и стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, но для достижения успеха в Лиге чемпионов нужен форвард более мастеровитый.

Учитывая травматичность Дани Кинтаны, неплохо было бы усилить и позицию вингера.

В центре поля все вроде бы в порядке. Там есть Гара Гараев, Ричард Алмейда, Мичел, Озобич и Славчев. Но возможный уход последнего может освободить место еще для одного иностранца.

На местном рынке едва ли найдется футболист, способный усилить «Карабах» прямо сейчас. Прошлым летом Гурбан Гурбанов хотел подписать Эмина Махмудова. Тогда эта затея не удалась. Вряд ли Эмин покинет «Нефтчи» и сейчас.

Уже зимой агдамцы переключились на плеймейкера «Сумгайыта» Алексея Исаева. Игрок действительно интересный, но готов ли Алексей помочь команде прямо сейчас, и не будет ли он «мариновать лавку», как это часто бывает с молодыми местными игроками в «Карабахе»?

Нынешний состав «Карабаха», опыт команды и относительно высокий рейтинг должны позволить агдамцам снова пробиться в групповой этап Лиги Европы. Но если подопечные Гурбана Гурбанова хотят претендовать на выход из группы или же снова замахнуться на Лигу чемпионов, насколько нереально это не выглядело бы сейчас, то команде нужны качественные трансферы. Прошлым летом осуществить их не удалось.

Качественные трансферы очень нужны и главному конкуренту агдамцев – «Нефтчи», который попытается реабилитироваться за прошлогодний позор в Лиге Европы. О первом из таких трансферов должно быть объявлено со дня на день. Стивен Жозеф-Монроз покинул «Габалу» и должен присоединиться к «Нефтчи». Это уже второй легионер габалинцев, который перебирается в «Нефтчи». Багали Дабо был лучшим в составе «нефтяником» в прошедшем сезоне. Выступая за «Габалу», Дабо с Монрозом составляли грозный тандем в атаке. Монроз однозначно должен усилить «Нефтчи».

По итогам сезона больше всего вопросов к «Нефтчи» было как раз по трансферам легионеров. Уж слишком много было провалов - Карикари, Бралич, Парацки, Раку, Сансоне. А самыми удачными оказались трансферы хорошо знакомых по местному чемпионату игроков – Дабо и Дарио Федерико. Логика здесь есть. Новый легионер – это «кот в мешке». Неизвестно, как он себя проявит, сможет ли адаптироваться. А Жозеф-Монроз – один из лучших легионеров Премьер-лиги.

По итогам сезона «Нефтчи» объявил о расставании с Парацки, Раку и Магомедом Мирзабековым.

«Нефтчи» нужны качественные трансферы. На местном рынке команда может обратить взоры на того же Алексея Исаева, который, несмотря на год контракта, наверняка покинет «Сумгайыт». Если в «Карабахе» Алексею пришлось бы конкурировать с Алмейдой, Мичелом, Славчевым и Озобичем, то в «Нефтчи» все попроще.

Твердым игроком основы в центре поля «Нефтчи» является лишь Эмин Махмудов. Таковым можно считать и гаитянина Сони Мустивара, если бы не его травмы. Поэтому у Исаева очень хорошие шансы закрепиться в основе и сделать шаг вперед в карьере. Да и «Нефтчи» явно необходимо усиливать среднюю линию. И одним футболистом тут не ограничиться.

Что касается остальных позиций, то не понятно, останется ли в команде голкипер Салахат Агаев, к которому вроде имеется интерес из Казахстана. Сам Салахат заявлял, что, скорее всего, покинет «Нефтчи». Его место может занять Камран Агаев, залечивающий травму руки и покинувший «Кешля». Или же «Нефтчи» придется тратиться на легионера, что явно не входит в планы руководства.

Помимо еврокубков, «Нефтчи» должен думать о следующем сезоне. Если в этом сезоне второе место в чемпионате провалом назвать нельзя, то в следующем сезоне любой другой результат кроме чемпионства будет воспринят как фиаско. Никаких оправданий уже не будет.

«Сабаил» дебютирует в еврокубках, и ждать от клуба выполнения каких-то серьезных задач не стоит. Команда должна постараться пройти первый этап, где во время жеребьевки будет сеянной. А во втором многое уже будет зависеть от жеребьевки.

Если верить финансовым отчетам, бюджет клуба составляет менее 4 миллионов манатов. «Сабаилу» будет сложно осуществить громкие трансферы. Хотя кто ожидал в клубе Эссьена? Экс-футболист «Челси», который пока проявляет большую активность в социальных сетях, должен доказать, что способен приносить пользу «Сабаилу» и на футбольном поле.

Команда пока официально не объявила о списке футболистов, которые покинут команду. Из игроков основы известно лишь, что в следующем сезоне в команде не будет Руслана Гурбанова. Завершен контракт и одного из лидеров - Евгения Кочука. По сообщениям СМИ, молдаванин, скорее всего, не будет продлевать сотрудничество с «Сабаилом».

Новое соглашение было заключено с голкипером Александром Рыбкой, но украинец получил травму, из-за которой пропустит порядка шести месяцев. Поэтому «Сабаилу» придется икать себе еще одного вратаря.

Срок арендного соглашения завершается у Фахмина Мурадбейли, но слабо верится, что «Нефтчи» будет заинтересован в его услугах.

В этом сезоне команда сделала важный шаг в развитии, добыв медали чемпионата. В следующем сезоне конкуренция должна возрасти. И чтобы, как минимум, повторить результат, «Сабаилу» нужно усиливаться.

Ну и, наконец, «Габала». Больше всего вопросов именно по этому клубу. Неожиданный уход из клуба Тале Гейдарова породил много слухов вокруг «Габалы». В первую очередь, были опасения, что по окончании сезона команда может объявить о смене курса и в новом сезоне отдавать предпочтение молодежи. Это будет означать серьезное сокращение бюджета.

Бюджет «Габалы» уже несколько раз сокращался, но сейчас он пока является третьем в Премьер-лиге. Победа в Кубке страны должна несколько подкорректировать эти планы. Скорее всего, бюджет будет снова сокращен, но о полном отказе от легионеров речь не идет.

У «Габалы», в целом, добротный состав, и несколько качественных трансферов могут значительно усилить клуб. К сожалению для клуба команду покинул один из лидеров - Стивен Жозеф-Монроз. По неофициальной информации, зарплата француза составляла 300 тысяч евро, что при нынешних реалиях было неподъемной ношей для клуба.

Контракты завершаются с Сабиеном Лилаем и Атакорой Лалавере. Оба легионера явно не оправдали ожиданий и проиграли борьбу за место в составе местным игрокам. Нет смысла держать таких легионеров.

Вместе с тем действующие контракты имеются у лучшего бомбардира клуба Джеймса Аденийи, лидера обороны Воислава Станковича и грузинского форварда Давида Волкова. Прошлым летом нигерийца подписывали на три года. Хотя в СМИ и сообщают, что на Аденийи нацелился «Карабах».

Не известно пока, останется ли в команде Джавид Гусейнов. Капитан дал понять, что останется в команде, если она сохранит амбиции в той или иной степени.

Вчера менеджер клуба Сабухи Сафиярлы в передаче Futbol Saatı на Xəzər TV еще раз подтвердил, что в отношении будущего клуба нет определенности. Руководство должно утвердить бюджет клуба до конца недели, после чего станет известно, в каком состоянии предстанет «Габала» в новом сезоне.

У большей части футболистов клуба завершены сроки соглашений, и пока не будет определенности, менеджеры даже не могут начать с ними переговоры. Вместе с тем эти футболисты, будучи свободными агентами, могут вести переговоры и заключать соглашения с другими клубами.

Сложившаяся ситуация и заявления представителей клуба до финала Кубка дают основания полагать, что руководство «Габалы» по окончании сезона планировало объявить о смене курса и выступлении в новом сезоне исключительно с воспитанниками академии. Но неожиданная победа в Кубке и выступление в Лиге Европы заставило задуматься и повременить с этим решением. Ведь участие в еврокубках – это еще и возможность заработать. Если «Габала» пройдет хотя бы один отборочный этап, она гарантированно заработает 1 миллион манатов. Неплохой куш для клуба, переживающего не лучшие времена.

Таким образом, ситуация во всех четырех клубах с одной стороны разная, но всем им необходимо усиливаться, если команды хотят достойно представить Азербайджан в еврокубках.

Отметим, что «Карабах» стартуют с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка первого и второго квалификационных раундов состоится 18 июня. Матчи этих раундов пройдут 9/10 и 16/17 июля, а также 23/24 и 30/31 июля.

В Лиге Европы, как уже отмечалось выше, «Нефтчи» и «Сабаил» начнут выступление с первого квалификационного раунда, а «Габала» – со второго. Жеребьевка первых двух квалификационных раундов состоится 19 июня.

Теймур Максутов